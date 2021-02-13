目前正逢新春連假，礙於新冠肺炎疫情尚未趨緩，讓許多人寧可宅在家追劇或收看綜藝節目，不過台視綜藝節目《綜藝3國智》，日前播出的內容，不僅要求女來賓當眾脫胸罩，還要男主持人和女生嘴對嘴親吻等橋段，讓許多網友留言砲轟過於低俗。

日前有網友在論壇Dcard發文，認為綜藝節目《綜藝3國智》尾牙團隊賽的內容過於低俗，不宜過年期間闔家觀賞，先是指出節目單位給出的任務，藝人花花必須3分鐘內完成「蒐集3件女性內衣」，除了花花自動繳出運動內衣外，同隊隊員董梓甯也自告奮勇跳出來，此外更要求周遭女性工作人員協助，才讓此任務順利完成。

花花必須3分鐘內完成「蒐集3件女性內衣」的任務。（圖／綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube）

至於主持人王少偉則被指定得在3分鐘內，完成「和3位女性嘴對嘴親吻」的任務，只見王少偉不管花花頻頻抗拒，直接抓住對方臉頰朝嘴唇強吻下去，藝人瑪莉為了幫忙完成任務，更是直接送上香吻，還被起鬨吻了3次才完成任務，未料連場邊化妝師也無法倖免，直接被拉下場，讓所有觀眾看了相當傻眼。

有網友指出這是外景節目，旁邊還有不少民眾圍觀，即便播出後打上綜藝效果的字樣，仍質疑節目設計內容是否過了頭，甚至砲轟居然拿這種低俗下流的內容當遊戲，對未來台灣綜藝節目的水準堪憂，對此台視《綜藝三國智》製作單位出面表示謝謝觀眾指教，日後在遊戲內容設計上會更加嚴謹。

(中時新聞網)