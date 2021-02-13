美國體壇正在論斷湯姆布雷迪(Tom Brady)、麥可喬丹(Michael Jordan)誰是「史上第一」的時候，傳奇人物比爾羅素(Bill Russell)用一張照片提醒大家，別忘了尊重一下老前輩！喬丹NBA生涯6次摘下聯盟總冠軍，布雷迪今年在NFL奪得個人第7座超級盃冠軍，比爾羅素則是堂堂獲得11次總冠軍。

喬丹有名的一張宣傳圖是他舉著左手掌，戴上6枚冠軍戒指的帥氣照片，有人以相同的構圖繪出布雷迪左手戴著7枚冠軍戒的肖像。羅素在推特貼出自己滿面笑容、雙手戴滿11枚冠軍戒的照片，同時寫著：「你們又靠近一步囉。」這天是羅素的87歲生日(美國時間2月12日)。

布雷迪先前以6冠和喬丹持平，大家沒料到布雷迪能以43歲之齡再奪一冠，媒體更開玩笑以「喬丹要復出爭奪第7冠了！」做為標題，象徵喬丹、布雷迪在美國體壇的爭霸。現在羅素告訴大家，兩位不用爭了，你們離11冠還很遠呢！

喬丹獲選6次總冠軍賽MVP，布雷迪拿到5次超級盃MVP。但是所謂總冠軍賽MVP，全名「比爾羅素總冠軍賽MVP」，這是聯盟為了紀念羅素而於2009年改名，他的年代還沒有這個獎項。

羅素生涯場均15.1分、44%投籃命中率，他的專長在於驚人的22.5籃板以及防守。在那個規則不完善，進攻型球星橫行的年代，羅素向大家證明堅強的防守才是致勝之道，他可能是史上最厲害的火鍋王(阻攻王)，可惜NBA在70年代才開始記錄阻攻數據。

(中時新聞網)