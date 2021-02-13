【愛傳媒程金蘭專欄】辛丑年第一天，大年初一第一次上大雪山700公尺露營，興奮又驚嘆。

「城市慫」不知道山上過年的趣味和熱鬧，車子開上山「哇哇哇」很驚訝有接近100個家庭200多人在山上過年，看到大大小小帳篷，把家庭家當的廚房鍋碗瓢盆和瓦斯桶都搬上山，家中狗兒狗女也一起上山，10幾隻狗在大自然散步，親朋好友烹煮不斷電的吃食，大人小孩各自成群面對面聊天談話喝茶喝酒遊戲，很奇特的白色柴犬和吉娃娃大小狗兒汪汪搖尾相見歡。

山中的時間是透過太陽高掛在天然後下山，群山環抱的瞬間山嵐迷濛，天色在6:08直接墨黑暗下，天黑該吃飯嘍！

羊肉爐煮起來，加茼蒿加魚餃凍豆腐，好好吃。烤肉了！爐火升起來，甜不辣、肉片放上去，圍爐看著，烤肉好嘍！趕快來！

營地主人簡稱「營主」漫步過來話家常，還探問有什麼需要幫忙協助的，山上的人情味濃郁。

吃飽玩遊戲，團體行動就是要玩遊戲。上山露營過年和大家吃喝玩樂，山近在咫尺的大自然人我交誼。

作者為台北電台主持人

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(中時新聞網)