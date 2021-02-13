【愛傳媒蔡詩萍專欄】2020雖然疫情當令，改變了很多生活的步調，但生命從來有它自己堅持的軌跡，我自己是這樣認為的。

我五十歲以後，便一直要求自己，要在地圖上，多走幾條不一樣的路徑，藝術的領域，便是其中一項。

我自小應該是喜歡藝術的，但家境不許可，自己又太多理性論述的包袱（想當知識份子，哈哈），直到中年以後，才有更寬闊的餘地，重新理解藝術的美好，但已經不可能去創作了，（這是我最佩服畫家李昕，從牙醫轉向畫家，以及詩人許悔之，從詩人，出版家，轉向書藝家的原因。）

但我算幸運，能把自己在社會科學的心得，與持續閱讀藝術理論，交相結合，又因為喜歡跑畫廊，逛美術館展覽，寫藝術評論，竟然也漸漸累積一些與藝術家交流的經驗，承蒙他們不嫌棄，我也慢慢轉向了可以為藝術家挖掘一些他們內心難以言喻的秘密花園！

這是近幾年，我對自己最滿意的人生轉向之一！

藝術家李君毅，師出名們，是大師劉國松的得意門生，卻能在「革中鋒的命」上，走出自己的一條當代水墨藝術之路，他遠比他的老師幸福，有深厚的西方學院訓練，又兼有對東方水墨藝術的強烈改革使命，一出手，便是現代水墨的嶄新高度。

我曾經與他，趴在畫廊地板上，細細論述當代水墨的種種現代可能性，那些日子真是美好！

他選用我在《蔡詩萍精選集》裡的文章，〈從此情愛是一條緩緩滑逝的長河〉，以台灣太魯閣的壯麗山水為背景，做了一幅創作，然後約我在過年前，去畫廊觀賞，我必須說，我從來沒有這麼感動過自己的文字！（哈哈，我是說，從來沒有感動到想哭！）

有些文字的當時情境，我如今亦未必能寫出來了！

「但妳知道妳曾觸及我的靈魂嗎？像激流蕩擊岩壁，終於千年萬年鑿刻出一道道烙痕，見證了水的婉柔與尾勁，見證了石的顢頇與可塑，見證了山水一生一世的糾結與伴隨。但溪流終於要揚長而去，永不回頭。我為那些靈魂曾經騷動的日子，深深眷戀起來，可是每次一觸碰，想到那些日子永遠不可能再回頭，我又沉沉陷入低鬱中。」

「啊，從此情愛是一條緩緩滑逝的長河，我會在河水融進海洋的那道灣口等待，等待一條長河最終的際運。妳看，我們曾經激越，曾經湍急的過往，終將流逝，如一條長河最終流逝於海洋前，由衷的一嘆。」

「一生的情愛，一生不斷流動的等待，都那樣緩緩滑逝。」

謝謝李君毅，讓我的文字在他的創作下，與我最愛的台灣山水，太魯閣山水（我曾經在太魯閣完賽全馬42K，也是美好的體驗啊！）緊緊結合在一起。

歡迎你來，過年後，名山藝術畫廊，我們一起看李君毅的創作。

作者為知名作家

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(中時新聞網)