【愛傳媒簡秀枝專欄】這個疫情，讓台灣真正認識了台裔天才鋼琴家周善祥（Kit Armstrong,1992-），同時也壯大了鵬博藝術（Blooming Arts），可望為疫後台灣的古典音樂界，增添能量。

台灣需要舉辦大型交響樂團活動的大經紀公司，走高價路線，但也迫切需要質優價格合理的中型經紀公司，目前牛耳藝術公司獨大，包攬企業贊助；新象藝術心有旁鶩，時好時壞，而認真打拚的鵬博藝術，卻因個體戶方式的小本經營模式，備極艱辛。

經過這次把原本要赴日本表演的周善祥，順勢邀請到台灣來，配合14天的防疫隔離，從此在台灣開出大紅盤，一口氣打造了12場鋼琴獨奏會的完售演出，創下4千多人次的票房。

有了這3、400位死忠樂迷作後盾，徐鵬博現在走路有風，足堪擠身台灣「中型」古典音樂經紀公司之林，可以預見的未來，台灣不管疫情拖延多久，鵬博藝術一定會一秉慧眼，挖掘與串接更多優質音樂家到台灣，繼續推出更精彩的音樂好菜。

同一位音樂家在台灣可以進行多達12場的連續演出，不確定是否絕後，但截至目前，應該是空前的。鵬博藝術因此聲名大噪，贏得樂迷的信任與喝采。

今年45歲的徐鵬博，於2011年成立鵬博藝術，專找古典樂壇琴藝頂尖，但在台灣的知名度卻不高，尤其是新生代的古典音樂家來台演出，希望讓台灣的古典愛樂者有更多樣化的音樂會選擇。

有別於牛耳藝術、新象藝術擅長向企業界爭取贊助，個體戶的徐鵬博相對壓力大，往往用心良苦邀請來的音樂家，因為在台灣知名度不夠高，在沒有企業界大筆奧援，只能公開向散戶賣票，經常因為宣傳不足，迴響不夠，入不敷出。

鵬博過去引進不少琴藝高超的音樂家，但放進2022個席位的國家音樂廳，很難填滿，稀落的滿座率，常讓台下觀眾面面相覷，好像對台上表演者很不好意思。而台北沒有中型音樂演出空間，國家演奏廳只有361席，就算完售，收入也相當有限。

這個疫情，好像讓音樂欣賞生態改變。所有古典音樂愛好者，充份發揮過去幾年出國賞樂的熱情，南征北討，讓鵬博藝術在安排周善祥演出，有機會南北串連，並且利用到高雄衞武營434席座位的表演廳。在連續加場，又場場爆滿的激勵下，信心大增，荷包也生色不少。

從引進周善祥到台灣演出，一砲而紅的成功經驗，讓徐鵬博更有經驗，選角重要性，不可言喻，他已完全感受到，而曲目的擴增，可以那麼的信手拈來，無限延伸，而且成果豐碩。

將來他一定更會善用南北串連的作法，從台北、台中、高雄的活動規劃，一氣呵成，因為徐鵬博心知肚明，只要音樂家優秀，曲目詮釋精彩，樂迷是願意坐高鐵南來北往的而周善祥這回在台灣刮起的鋼琴旋風，絕不是偶然的，2月8、9日，不少樂迷無視年關將近，還是參與搶票行列，夜宿高雄，只為周善祥第11、12場的演出。

「李斯特之夜」最後安可曲是貝多芬（L. v. Beethoven，1770-1827）降e小調第26號鋼琴《告別奏鳴曲》（Piano Sonata No. 26 in E♭ major “Les ADieux”, Op. 81a - III. Das Wiedersehen）立即引起騷動，大家彷佛不願說再見，要徐鵬博於農曆年後，再續前緣。

徐鵬博面對樂迷的這番厚愛，相當感動，立即和遠在海外的經紀人洽商，再作接龍，果然，2月底，3月初之間，再見周善祥靦腆笑容與卓越琴藝。

為什麼29歲的周善祥，能夠在這麼短時間，被當作鋼琴明星追逐！？這個口碑相傳的渲染力，不只是大家看到的票房飇漲，而是型塑他成才的養成過程與思維模式。

一個從5歲開始，接觸鋼琴，學琴的人，大家都知道，必須熟記千百首曲譜，各個埋首苦彈，焦頭爛額。

但周善祥半邊大腦忙作曲，半邊大腦，演算數學，才能在不到30歲的年紀，征戰獲獎無數，獲得奧地利鋼琴家阿爾弗雷德・布倫德爾（Alfred Brendel，1931-）的特別青睞，在教斅相長中，傳授更多詞曲賞析與人生經驗，讓周善祥有跨齢、跨域、跨國際的學習思考機會，所以，又是錄音，又是紀錄片，還能在巴黎完成數學碩士學位。

如果這不是天才，怎麼樣才是天才。

來自國際婚姻家庭的周善祥，媽媽（May Armstrong ）是台灣人，看到周善祥一臉彬彬文氣，中文對答如流，可以看出台灣媽媽在他的生活教育上，深耕苦掘與全力付出。

他一路沒有中斷學琴的同時，從9歲開始，正式進入美國猶他州立大學攻讀生物、物理、數學以及音樂（2001－2002年），打造出堅實的基礎。

如果時光倒流，周善祥出生後被帶回台灣受教育，不管音樂或數學領域，是否同樣會有今天的成就，想必答案是否定的，值得朝野深思。

周善祥的12場演出，留給觀眾最大的啓發是，他在多元的曲目詮釋中，技巧的駕輕就熟與倒背如流之外，他用大腦彈琴，也許是專業的數理邏輯訓練，也許來自90歲師父阿爾弗雷德・布倫德爾的生命開釋，他非常放鬆，縱使快板重節拍，他仍以指力運籌帷幄，而不是肩胛部位的重壓。

他在接受訪談時，曾經表示，一般人在看、或在聽、或演出一個作品，彷彿都是用「情感」來連結，認為作曲家的作品是很有詩意、有意境的，但是周善祥直言，這種「詩意」是假情境，是一種假的呈現，其實真正作曲家在譜曲時，用情感及內心所想表達的情境，可能只花了5秒鐘，其他都用科學的角度在思考。這個解釋，只有半個科技人說得出來的。

周善祥喜歡作曲，而且在作曲比賽得過多次大獎，例如，1999年7歲創作的《雞的鋼琴獨奏曲》（Chicken Sonata）榮獲加州音樂教師學會作曲第一名；2000年 《五行》（Five Elements）榮獲加州音樂教師學會作曲第一名。

2001年《五行》也榮獲一萬美元的戴維斯研究講金（Davidson Fellows Scholarship）；2002年《幽靈之夜》（Spooky Night），2003年《轉形》（Transformation），2004年《昆蟲五重奏》（Bug Quintet）；2005年《湖邊的鳥》（Birds by the Pond）；2011年《單簧管協奏曲》榮獲美國作曲家、作家和發行商協會所頒發的摩登・顧（Morton Gould）獎，2007年《散髮的彼得》（Struwwelpeter）特別獲得夏洛特・卑爾根（Charlotte Bergen）大獎。

換句話說，15歲之前，周善祥已經是取得專業認證的作曲家，他做什麼像什麼，一點也不含糊。

創作者必須不斷找尋創作的新材料，所以周善祥在彈琴時。他會退居作曲家的角度，去分析那個作品，而不全然是以鋼琴家角度彈奏作品，所以他不用假情感。一般來說，鋼琴家所謂「詩情畫意」，大都是鋼琴家佯裝理解「做」出來的，而周善祥在彈奏他人作品時，急於呈現的，反正而是他所看到原創者的音樂本質。

另外，作曲家最困難，也是最可貴的，最原創性，所以，這種作曲的訓練，讓他在詮釋古典音樂名家曲子時，不會是照本宣科，單純看譜彈琴，而是更多的將心比心，處心設地站在整個時空背景之下去思考與揣魔，就像這回在台灣各演奏小廳，都只是彈奏奏鳴曲，但他擴大作了交響曲大團的背景冥想，把一部鋼琴𥚃的88個琴鍵，充分活用，宛如各種聲響的發聲源。彈指之間的粗細輕重，作曲家內心深處的悲歡苦樂，盡在十指掌握之中。

所以，周善祥的音樂之所以迷人，在不只是音符的敲打，而是一記紥實的心理工程，他在演出前，作足功課，然後以融會貫通下的一種獨門呈現。

尤其用他對原創者時代、心境的理解，作出「周善祥版」的獨門詮釋風格，才這麼地迥異於音樂同儕。

還有，周善祥周遊列國的養份，是一般莘莘學子所不及的。台英血統，美國出生，接受啓蒙教育，又在英國法國就學定居、接受完整高等教育，這可說東西滙流，廣納百川，更可貴的是，他沒有客次旅人的浪漫鄕愁，自陷在身份認同（identity）的泥淖，反而積極汲取各群族養份，豐富壯大自己的身心靈。

例如，他身在西方世界，對東方文化的興趣。有一回他在紐約大都會博物館看到鄭板橋（1693-1775）畫的《遠山煙竹》，欣賞有加。

他拍下畫作照片，揣測鄭板橋的特殊背景：康熙秀才，雍正十年舉人，乾隆元年（1736年）進士。

又作過官山東範縣、濰縣縣令，政績顯著，後客居揚州，以賣畫為生，成為「揚州八怪」重要代表人物，一幅竹畫，承載多少重量！？

所以周善祥說，鄭板橋絕不是只刻意畫竹子，他的竹子圖，代表了他的時空、際遇與心境，後生晚輩的我們，看《遠山煙竹》就不該只聯想那個就是「竹子」而已。

流淌一半東方人血液的周善祥，很喜歡參觀博物館，尤其東方文化中，特別對古書畫，情有獨鍾，他深動至深，幾乎他的許多創作中，大量地以東方古畫，來解釋他音樂中所要表達的意境。

年紀輕輕，就懂得從中國古文化吸取養分的作法，正是他超齡的音樂深度，以及跨域人生的活力來源，非常值得時下年輕音樂人，仿效參酌。

從莫札特鋼琴奏鳴曲全曲演出之後，幾乎沒有什麼時間可以準備之下，立即拉出縦深數百年的時間跨度，把古典音樂家作品，幾乎一網打盡，這除了拜了從小打下基礎深厚，累積的曲目豐富，因為本身是數理專才，左腦右腦非常平衡，用科學家的精神，分析曲子內容，利用數學計算態度，把音樂結構脈絡爬梳完整，邏輯推理強，所以十指神功之下，音樂層次分明，清晰可見。這些紥實基礎，讓周善祥成為一位自信、放鬆，用腦袋瓜彈琴的音樂奇葩。

入歲暮之年的奧地利鋼琴大師阿爾弗雷德・布倫德爾（Alfred Brendel，1931-），以師傅（Mentor）高度刻意栽培與加持，技術的傳承之外，人生經歷的分享感召，讓周善祥的成熟度超出實際年齡，他的音樂畫面，見樹更見林，奏鳴曲彈奏型式，却是交響曲的理解與安排，讓鋼琴同儕，望塵莫及。

期待農曆春節過後，周善祥在台灣拜完年之後，繼續讓個人音樂秀再起，希望寶島台灣的更多有緣人，親炙他的音樂饗宴，浸淫他鬆疏又飽滿的自信演出。

舉世疫情還混沌不明，鵬博在目前的人氣、掌聲基礎之上，實力大增，未來可以繼續挖掘與邀請更多優質音樂家，展現才藝。「類出國」的台灣樂迷，動員力量與賞析水準，是不可多得的票房後盾。

看來，疫情之於台灣，福大於禍，質感音樂相伴的台灣藝文生態丕變，大家不再近廟欺神，心平氣和地回頭作檢視，加倍珍視眼前被低估、被蒙塵的許多音樂新面孔，再現熱情樂迷，擠身在追星趕場，南來北往，令人感到無比的驕傲與幸福！

作者為典藏雜誌社社長

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