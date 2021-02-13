【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】牛年的第一天、大年初一，北台灣最著名的年輕人聖地果然擠爆！西門町從中午開始湧入了大批人潮，從捷運站往西門町方向看，真的是人山人海、萬頭攢動，帶來一波消費熱潮。

走進西門町，幾乎寸步難行，有打扮新潮的年輕男女，也有親子一同出遊，萬年、獅子林這些老字號大樓裡面因為人多，溫度簡直像春天而不像冬天，新開幕的日本藥妝名店更是大排長龍，排隊最少要半小時才有機會進入。

儘管人潮洶湧，但是在疫情期間，絕大多數民眾都帶著口罩以免有意外。影響所及，小吃攤的生意差了一些。

很多在大年初一來到西門町的人可能不知道，今年是西門町命名一百週年，因為西門町的名稱由來是日治時期大正11年、西元1922年設立臺北市時新劃分的行政區劃。今年是2021年，剛好滿一百年。

日治時代初期，西門町原本只是荒郊野外，後來日本人決定仿效東京淺草區，在此設立休閒商業區，陸續開發了許多商業區，但一開始還沒有西門町的名稱，一直到大正11年、西元1922年才設立西門町，同時設立的還有北門町等許多以町為名的行政區，但是如今幾乎都已被遺忘，只剩下西門町的名稱不但還留著，而且越來越知名。

(中時新聞網)