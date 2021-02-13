據美媒調查，2020年3月紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的一項命令導致當地養老院被迫接收9,000名逐漸康復的新冠患者，這項命令可能是造成當時紐約州養老院新冠大爆發的原因之一。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被控隱瞞當地養老院新冠死亡人數。

相較美國前總統川普最初對新冠疫情的輕忽態度，紐約州長古莫自去年春天疫情爆發以來就親上火線，以強硬手段、堅持的態度應對疫情，成為全美抗疫楷模，不過古莫近期似乎跌落神壇。美聯社報導，古莫去年3月25日發布一項要求養老院不得拒絕接收新冠復原患者的命令，意圖為當時已經爆滿的醫院挪出更多空間。

這起命令在當時引發撻伐，外界擔憂患者即便康復，身上或許仍殘存病毒，回到養老院後恐近一步擴大養老院居民的病毒感染，古莫政府於去年5月10日撤回命令，改要求養老院不得拒收持有新冠病毒陰性檢測證明的新冠康復患者。

紐約州衛生廳先前公布，在這道命令之下，紐約州養老院當時一共被迫接收6,327名新冠康復病患，不過衛生廳本周再公布新數據，原來還有另外2,729名原本就是養老院住戶的患者，出院後再返回養老院，總計命令之下紐約州養老院一共被迫接收9,056名新冠康復患者。

新數據公布再度引起外界質疑：古莫政府的命令是否是造成養老院新冠大爆發、死亡人數驟升的幫兇？批評者長久以來質疑，比起養老院，還有其他更適合用來專門安置新冠康復患者的地方，例如美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）等，不過紐約州政府當時以這些地方不適合等理由拒絕。

古莫政府更聲稱，養老院的無症狀染疫員工才是養老院疫情爆發的主因，不是康復的新冠患者，指出在命令執行以前，州內98%的養老院就已經淪陷，紐約州衛生廳廳長朱克（Howard Zucker）更強調，命令撤銷後，養老院的新冠死亡率並沒有改變。

衛生廳去年7月更發布報告，指出讓這些新冠康復患者返家並不會造成住戶風險，因為他們平均已經在醫院待滿9天。

加州長期護理醫學協會（California Association of Long Term Care Medicine）會長瓦瑟曼博士（Dr. Michael Wasserman）表示，他毫不懷疑將新冠患者送回準備不足、人力吃緊、醫療資源嚴重不足的養老院，會近一步增加養老院病毒傳染及死亡人數。

紐約州近期也深陷少報新冠死亡數風波，當地檢察官上個月調查發現，紐約州至少低報50%養老院死亡人數，主要原因在於紐約州只計算在養老院死亡的人數，並未計入養老院住戶送至醫院後死亡的病例。

紐約州先前公布新冠肺炎造成的養老院死亡人數約為8,500人，在改變計算方法後，近幾周更新數據為1.5萬人。

(中時新聞網)