巴西嘉年華狂歡節舉世聞名，根據官方行事曆，今年2月的第2個週末本應是狂歡節，但由於新型冠狀病毒大流行阻礙正常活動進行，全國的慶祝活動暫停。

聖保羅市長柯瓦斯（Bruno Covas）今天在疫情記者會上宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，取消2021年的嘉年華狂歡節。

聖保羅市政府去年底宣布，今年狂歡節活動將推遲到5月或7月舉行，而街頭狂歡節和桑巴學校遊行的日期將稍後確定。

但今天柯瓦斯說，因為2019冠狀病毒疾病大流行，聖保羅市和其他周邊城市決定取消2021年的嘉年華狂歡節。

雖然如此，2月12日至17日，聖保羅市在慶祝傳統狂歡節期間舉行的非法派對與可能發生的群聚情況，仍讓各界擔憂。

柯瓦斯說，市政府可以吊銷舉行非法派對場所的營業執照，但禁止派對是聖保羅州公共安全廳的責任。

公共安全廳表示，未來6天將派出3萬多名武裝警察、騎警隊、直升機和巡邏車在各市參與稽查行動。

組織派對的狂歡者若在非法街頭遊行和未經批准的派對被抓到，可能依危害公眾健康罪被安全人員帶到警察局拘留並罰款。

聖保羅市政府表示，今年的狂歡節活動從12日開始，持續到28日，所有表演和免費藝術體驗將透過網路舉行。

聖保羅狂歡節是巴西最大的狂歡節之一，去年創下街頭狂歡者和遊行團體數量的紀錄，有超過1500萬名狂歡者和600個遊行團體。市政府花費巴西幣3660萬元（約新台幣1.9億元），但城市收入達23億（約新台幣119億元）。（編輯：郭中翰）1100213

(中央社)