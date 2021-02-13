美國「華爾街日報」今天引述世界衛生組織（WHO）調查員的說法報導，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料；調查員說，雙方為了缺少細節一事而激烈交鋒。

根據報導，中國當局拒絕交出174名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的資料，這些病例都是在2019年12月疫情剛爆發時，於湖北省武漢市發現的患者。

世衛組織調查團隊本週完成在中國約一個月的疫源調查任務。調查員表示，那些原始資料本可幫助他們判定疫情最早是在什麼時間點、如何在中國爆發。

世衛調查員說，中國官員和科學家提供了自己對病例資料的廣泛摘要和分析，還針對武漢疫情爆發前數月的醫療紀錄做出回溯性研究，並提供彙整資料和分析，聲稱沒有發現病毒的證據。

但調查員表示，調查團未獲准檢視這些回溯性研究的原始基本資料，而他們必須看到這些資料才能進行自己的分析，探討病毒在中國有多早開始散播、範圍有多廣。

調查員說，世衛組織成員國一般都會提供這類匿名但條分縷晰的資料，好讓調查員檢視每起病例的所有其他相關細節。

調查團內的澳洲微生物學者杜葉（Dominic Dwyer）說：「他們讓我們看幾個病例，但並非全部，這與其他所有標準流行病學調查不同。這樣一來，你知道，從我們的觀點去詮釋那些資料就更加受限，雖然另一方可能覺得這樣很好。」

中國國家衛生健康委員會和外交部對此均未置評。

報導提到，中國不願提供資料，令許多外國政府和科學家更擔憂中國在疫源調查上缺乏透明。美國國務院本週就表示，希望看到世衛調查的基本資料。

世衛調查團探究了病毒是否早在2019年12月初之前就在中國散播；中國當局稱，這是發現首起有COVID-19 症狀病例的時間點。這種病毒迄今在全球造成逾一億人感染、超過230萬人病故。

華爾街日報本月10日曾報導，調查員說，在武漢疫情發生前兩個月間，中國中部地區約90名醫院患者出現類似COVID-19症狀。

一年多後，中國當局檢測了這些人的抗體，經過這麼長的時間，抗體可能早已降到無法檢出的水準，所有人的檢測結果都是陰性。未能及早檢測，使得研究員無法判定這些患者是否感染過COVID-19或類似呼吸道疾病。

世衛組織無權強制成員國政府交出資料，這導致世衛在疫源調查上，必須仰賴與中國的合作。

杜葉透露，中國當局拒絕交出疫情初期174名患者的原始資料，也不提供2019年12月之前數月的可能病例，在調查過程中，世衛調查團和中方專家之間為此出現激烈討論。

調查團內的丹麥流行病學者費雪（Thea Fischer）本月9日曾表示：「有時情緒真的很激動。我是科學研究人員，我相信數據，我相信以數據為基礎構成的證明，不是誰說什麼我就信什麼。」

費雪提到，在武漢獲准檢視的資料中，她沒看到不一致的地方，但不檢視原始資料，就無法進行更深入分析。她說，其他多數國家都會提供這類資料。

杜葉表示，中國並未同意在世衛調查團本週離開武漢之前提供原始資料。

世衛調查團成員、荷蘭病毒學者古柏曼斯（Marion Koopmans）說，參與調查的中國學者先完成了涵蓋多所研究中心、數百名研究員的大規模工作；由於世衛調查團時間有限，可能之後再嘗試取得這些資訊。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）流行病學教授李普金（Ian Lipkin）認為：「在這種情況下，你能做的就是假定每個人都憑良心辦事，畢竟你不會想切斷未來取得關鍵資訊的管道。」李普金並非調查團成員。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）今天說，調查團這趟任務的摘要報告可望於下週公布，完整報告則會在數週內完成。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100213

(中央社)