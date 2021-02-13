過年家人聚餐小酌要注意！中醫師曾柏翰分享，酒精的熱量不容小覷，貪杯恐致熱量破表，並分享一張酒類熱量表，只見許多人愛喝的威士忌只排第六名，第一名曝光後也引發網友討論，紛紛直呼，要戒酒了！

中醫師曾柏翰日前在Instagram上分享「酒類熱量表」，指出許多人在慶祝、聚餐的場合上，會小酌來炒熱氣氛，但要注意酒精的熱量不容小覷，為了大家的健康著想，千萬不要貪杯，並提醒大家喝酒不能開車。

曾柏翰指出，以每100毫升來看，熱量最高的是高粱酒58%（324.8大卡），接著依序為茅台酒54.5%（305.6大卡）、琴酒37.9%（263大卡）、伏特加33.4%（231大卡）、白蘭地41%（229.6 大卡）、威士忌41%（229.6大卡）、蘭姆酒40%（224大卡）、清酒16.1%（134大卡）、荔枝酒14.5%（119.2大卡）、紅酒10.6%（85大卡）、白酒10.3%（82大卡）、台灣啤酒3.5%（34.3大卡）。

喝酒助興可以，但記得不要喝太多，根據國民健康署的國民飲食指標原則，女性每日飲酒不宜超過1杯，男性則不宜超過2杯，而孕婦及未成年者不可喝酒。其中酒精濃度越高的酒，其熱量也會越高。

另國泰健康管理營養師陳雅珍指出，飲酒過量會危害身體健康，因為酒精代謝過程中的中間產物乙醛對身體有毒性，會引起臉紅、頭痛、心悸與嘔吐症狀，被世衛組織（WHO）列為一級致癌物，長期過量飲酒，除傷肝傷胃、引起痛風與心血管疾病外，甚至還會提高罹癌風險。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)