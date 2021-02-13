「酒窩正妹」曹女勇揪傳「大鵰照」性騷的梁姓男子真面目，弟弟在臉書發文還原真相，指「姊姊因該帳戶（指梁男假帳號）滿滿單車照，出席崇越活動、聚餐、尾牙抽獎，還穿著崇越車衣，被性騷的受害者會沒陰影嗎？」後，「崇越單車休閒館」認為發文導致其名譽和營業受損，提告求償百萬元；法官審理認為，梁男性騷擾行為屬實，曹男發文並無惡意，加上崇越無法證明營業損失和該篇發文有何關聯，因此判決崇越敗訴，曹男免賠！

曹女弟弟去年5月3日在臉書發文力挺遭性騷擾的姊姊，引發正反兩派論戰，有網友認為梁男行為和崇越車隊無關，指「看得出來，你很維護你姊姊，這無可厚非，只是你應該針對當事人（指梁男），而不是他所消費的店家！」、「不必硬塞莫須有罪名給車店和車隊，請三思而後發言」。

酒窩正妹曹女指姊弟倆只是陳述事實，即使遭單車館提告，有理也無所畏懼。（圖／翻攝曹女臉書）

甚至有車友護航，「我們沒辦法知道真的或自導自演的可能，這樣只會演變成網路霸凌，而且說受害，就只是一張照片，我不覺得這位小姐有（指曹女）那樣脆弱」。

曹女見弟弟發文遭支持崇越車隊的正義魔人撻伐，也在該篇發文中不甘示弱留言：「我是透過梁某才得知崇越此車店，再搭配性器官照片，真的令人非常不舒服，請去指認那顆痣」；有不少網友也留言聲援姊弟倆，「支持你和你姊姊吿到底，這種人就是要給一個教訓才會怕」、「檢討被害人真的不應該，現實生活又不是在演電視劇」、「告上法院，剛好鳥是證據～上法院驗鳥吧」、「騎單車本是單純放鬆的事情，這人（指梁男）真是敗壞風氣」。

曹男當時在臉書發言，獲得不少臉友力挺聲援支持姊弟倆提告噁男。（圖／翻攝曹男臉書）

曹男後來留言強調，「感謝崇越所有相關人員的鼓勵幫忙，我姊姊害怕，且不論男生女生害怕，就怕參與崇越相關活動或是看到崇越車衣的人，就怕發生生殖器官事件。」未料，崇越單車館業者卻認為梁男並非其員工，但曹男卻在臉書散布不實貼文，任意攀咬，侵害其名譽，導致其營業大幅下滑，因此向曹男提出民事損害賠償，求償1百萬。

案經台北地院審理，法官認為崇越車隊是陳姓業者的法定代理人，也是其所創設的社團，梁男也是崇越的顧客和車友，外人很難分辨兩者區別，加上曹男並未指摘梁男為業者陳男的合夥人或員工，尚難證明曹男發文有惡意。

法官並認為，海山分局警方調查梁男對曹女傳照性騷擾一事屬實，新北市府已對梁男裁罰，看不出梁男性騷擾一事，網友對業者有負面評價，加上業者無法舉證遭受的營業損失和曹男發文是否有關，去年12月判決業者敗訴。

對於弟弟官司勝訴，曹女接受本刊訪問時強調，「面對此次事件，我們姐弟秉持「陳述事實，據理力爭，即使面對崇越大公司對我弟弟求償百萬的官司，我們有理便毫不畏懼！」。

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(中時新聞網)