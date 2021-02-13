更新內容11:40）台北市和平西路三段、環河快速道路口，13日凌晨生一起肇逃死亡車禍，1名拾荒女子被想到萬華喝酒尋歡的楊姓男子駕車撞到，卡在車底遭駕駛拖行數百公尺，最後到和平西路3段、華江橋下，汽車撞上護欄後，遺體才與汽車分離，楊男企圖逃匿，被警方逮捕。

警方調查，68歲的楊姓男子，在13日凌晨4時許，開車行經和平西路三段211號前，撞上正在穿越馬路的李姓拾荒女子，李女遭撞後當場倒地，楊男卻繼續行駛，最後車子撞上護欄後，女子身體才與車體分離。

楊男還想開車逃逸，倒車鑽進桂林路242巷口，卻又撞上人行道無法行駛，警方趕到後將人逮捕，經檢測沒有酒精反應，將依照肇事逃逸致死罪嫌將楊男送辦。

楊男供稱，他要到萬華找酒喝 店家客滿所以準備開車返家，卻因下雨天色昏暗所以根本沒有看到正在路中間的李女，警方也將車子拖回派出所勘驗，以釐清真正事發原因。

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(中時新聞網)