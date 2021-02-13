大坂直美發球時，一隻蝴蝶不斷纏著她。（美聯社資料照）

大坂直美發球時，一隻蝴蝶停在她手指上。（路透）

日本女將大坂直美前役在澳網第3輪做出一個令觀眾稱讚的舉動，她在一次發球的時候發現有隻小蝴蝶停在自己左小腿上，她小心翼翼把蝴蝶抓起來，放到場邊的桌子上。蝴蝶很快飛走了，觀眾鼓掌喝采，雖然球場上是個有名的猛將，大坂直美這時的舉動就像一個溫柔的小女孩。她12日當天以直落二打敗對手嘉柏(Ons Jabeur)晉級16強。

大坂直美賽後貼出另一張照片，那隻小蝴蝶直接居然停在她臉上賴著不走，當天蝴蝶還在她的肩膀上面亂飛。球迷在網路稱讚：「蝴蝶都喜歡妳的汗味，太厲害了。」「好像迪士尼的公主。」有人認為這是廣告行銷的完美鏡頭，亦有人附會是奪冠的幸運徵兆。畢竟大坂直美不管蝴蝶而直接發球也無所謂，但她還是好心請它「離場」。

美國職棒大聯盟去年上演過類似的戲碼，洋基弗雷塞(Clint Frazier)安打站在一壘，他看見壘包旁邊有隻甲蟲，他從口袋拿出卡片刮起小蟲，將它放到界外去以免被紅襪一壘手的釘鞋踏扁。好事果然降臨了，紅襪下一球出現失誤，弗雷塞趁機溜上二壘，最後又回本壘得分，是為「甲蟲報恩」的故事。

雖以直落二過關，大坂直美仍有28次非受迫性失誤，救回了6次破發點，打得也算驚險。她賽後說：「我真的很緊張，我很怕對手會突然放小球突襲。」她下一場的對手是名將穆古如莎(Garbine Muguruza)。

(中時新聞網)