過年時家家戶戶都準備滿桌佳餚吃團圓飯，但一道道年菜對媽媽們而言可是一大考驗，已經嫁做人妻的藝人路嘉怡，日前在臉書分享一道年菜，只見她手拿一大塊黑色食材，笑稱是「客家媳婦獲得婆婆饋贈」，並要網友猜猜到底是什麼，立刻引發議論。

網友一開始給出的答案千奇百怪，像是陳年菜脯、靈芝、黑蘿蔔等，不過也有人立刻給出正確答案就是「豬膽肝｣，表示這是客家人在過年時必備佳餚，由於製作起來相當耗功，需要長達2個月的時間，加上曝曬過程對於天氣狀況非常講究，最適合製作時間就是每年十月到十二月，才會成為年節必備佳餚之一，路嘉怡看到網友如此精闢分析，大讚真的太過內行了。

客家媳婦獲得婆婆饋贈一片____ #猜猜這是什麼 由路嘉怡發佈於 2021年2月11日 星期四

對於網友好奇發問如何料理？路嘉怡表示：「洗刷後泡點米酒蒸熟後切片配蒜苗」，接著網友也接連分享自家料理過程：「粉乾風乾製成，燙水跟蒜苗辣椒爆炒」、「豬膽肝炒大量蒜苗超級好吃」、「娘家會在膽肝下面鋪些許茶葉一起蒸，味道很棒」、「炒蒜苗很美味，記得先泡水免得太鹹」，但也有網友特別提醒：「這很好吃耶，記得不要拿去煮湯」。

一年一度紅色穿搭大賽預北北起～ 祝大家牛年吉祥如意行大運🧧🏮🎊 #happynewyear #happychinesenewyear 由路嘉怡發佈於 2021年2月12日 星期五

路嘉怡昨（12日）大年初一時，在臉書曬出全身造型照，只見她身穿白色T-shirt及紅黑格外套，接著搭配紅色髮帶及紅色鞋襪，準備出門走春，一身紅的裝扮相當迎合新年喜氣氛圍。

(中時新聞網)