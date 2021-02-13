英國吊銷中國官媒環球電視網（CGTN）的營業牌照後，英國電信集團沃達豐(Vodafone)旗下的沃達豐德國也將停止CGTN在德國的播放。沃達豐德國12日表示，希望恢復CGTN的服務，但目前沒有這樣做的有效牌照。CGTN在歐洲的停播效應恐將進一步擴大。

據《美國之音》報導，德國北萊茵-威斯特伐利亞州(North Rhine-Westphalia)監管機構的一名發言人表示，CGTN是根據英國牌照在德國分銷的。北萊茵-威斯特伐利亞州是CGTN提供服務的地區之一，目前CGTN的節目已被停止在該州播出。

英國媒體監管機構英國通訊管理局（簡稱Ofcom）2月4日吊銷了中國環球電視網在英國的播出執照。

英國通訊管理局在一份聲明中表示，做出這個決定之前，發現中國環球電視網的廣播執照錯誤地被星華傳媒公司（Star China Media Ltd）所持有。這個媒體監管機構還說，由於CGTN最終由中共控制，因此不具有獲得執照的資格。

英國吊銷了CGTN在英國運營牌照引起北京的激烈抗議。中國國家廣電總局12日禁止英國廣播公司（BBC）世界新聞台的衛星訊號在中國大陸境內落地；香港電台從2月12日晚11時開始，不再轉播BBC國際頻道和廣東話節目BBC時事一周。

根據1989年在歐洲委員會(Council Of Europe)主持下達成的「跨境電視」協議的條款，一個歐洲國家發行的許可證適用於整個歐洲大陸的大部分地區，這意味著CGTN現在可能不得不在整個地區停播。英國目前仍是該委員會的成員國。

所有歐盟國家以及包括大多數巴爾幹國家和烏克蘭在內的許多非歐盟國家都簽署了這項協議。原則上，在上述任何一個國家拿許可證都可以允許恢復分銷。

沃達豐表示：公司「目前正在與地區媒體當局和廣播公司的代表就吊銷牌照一事進行討論，以澄清法律情況」。

(中時 )