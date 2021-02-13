緬甸軍方月初政變、拘禁政治領袖，連續多日示威抗議。因應最新情勢，美國國務院今天提升緬甸旅遊警示至最高第4級，警告預期示威抗議會持續發生，呼籲民眾不要前往緬甸。

緬甸軍方1日對民選政府發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。當地近日反政變示威抗議頻傳，緬甸警方對示威施以實彈等嚴厲鎮壓手段。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，美方先前就呼籲欲前往緬甸的民眾「三思而後行」（reconsider travel）。政變爆發後，美國國務院領事事務局今天將緬甸旅遊警示提升至最高第4級，要求不要前往（do not travel）。

根據領事局最新旅遊警示內容，緬甸軍方拘禁、廢黜民選政府官員，引爆反軍政府示威抗議活動，預期抗爭將會持續。

美國行政部門多次對緬甸情勢表達關切，除了2日迅速將事件定調為「軍事政變」，也於11日宣布首波經濟制裁名單，包括緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）、代理總統明穗（Myint Swe）等10名現任、前任軍官，以及3個軍方關聯實體。（編輯：郭中翰）1100213

(中央社)