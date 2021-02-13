今年是大年初二，桃園市政府今早召開年節以來首場防疫會議，衛生局長王文彥表示，桃市目前仍維持3天前的確診人數，居家隔離人數也從20人降至15人，是喜事一樁，桃園市長鄭文燦也在會上發起600元小紅包，勉勵春節仍堅守崗位的市府人員，讓局處首長笑開懷，開心拿紅包玩起自拍。

王文彥會上指出，截至12日止，桃園市維持3天前數據，共計有134例確診，3200例排除、97例尚待研判結果，居家隔離人數也從20人降至15人，目前追蹤中除境外移入接觸者4人外，其餘為案908、909、924、934的接觸者。

各局處首長拿到紅包也開心玩起自拍，現場喜氣洋洋。（黃婉婷攝）

「防疫醫院聯防會議真的有效！」王文彥表示，經確認全市各醫院狀況，目前負壓病床有32個、專責病房也有93個空位，呼吸器則有499台未使用，ICU加護病房還有112床可用，桃市9家急救責任醫院也填補桃醫空缺，病房數還相當充足，沒有缺床狀況，僅有急診人數稍微提高，但都能應付。

由於年節人潮出籠，桃園龍潭大池、大溪老街昨舒適度燈號亮紅黃燈，鄭文燦表示希望各單位採取人流管制，別造成人擠人、社交距離過短的情況，他下午也特地增加龍潭大池、中壢仁海宮、龍潭龍元宮、龍潭大池等視察行程，確保各處遵守防疫規定。

鄭他也說，過往新春期間，急性腸胃炎、流感是讓醫院人滿為患的主因，不過今年增加的343床都沒用完，急門診與住床病房相當充足各醫院都未有「塞車」情況，但春節仍有幾天，民眾仍須提高警覺，別暴飲暴食、記得維持社交距離。

鄭表示，今年市府團隊年節相當辛苦，他也特地準備牛年紅包，親自發給所有前來開會的局處首長，讓大家笑開懷，捷運工程局長陳文德笑說，第一次拿到市長紅包，覺得桃園今年會平安順利，體育局長莊佳佳也笑著說新年快樂，更有人當場和紅包自拍，笑意藏不住。

桃園市政府今早召開年節以來首場防疫會議。（黃婉婷攝）

(中時 )