美國總統拜登與第一夫人吉兒發表農曆新年賀歲講話，藍委陳以信表示，看到拜登強調美國尊重多元族群平等，每個人都該被尊嚴對待，反觀台灣，總統蔡英文已經改口稱新冠肺炎，但副總統賴清德至今仍未改口，顯然在跟緊華府節奏的功力上，「賴還輸蔡一大截」。

華人春節到來，拜登與夫人吉兒12日共同拍攝影片，發表農曆新年賀歲講話，其中再度譴責因疫情而起的種族主義與排外主義。拜登強調，這完全是錯誤的，每一個人，無論其種族、背景或宗教為何，或者所說的語言是什麼，都應該要得到平等的待遇和應有的尊嚴。

對此，陳以信今（13日）在臉書發文表示，看到拜登的談話，一再強調美國尊重多元族群平等，每個人都該被尊嚴對待，反觀國內，相較於蔡英文已改口不稱「武漢肺炎」，賴清德春節慰問指揮中心時還一直在說「武漢肺炎」，顯然在跟緊華府節奏的功力上，「賴還輸蔡一大截」。網友也在其po文底下留言表示，「正副總統扮演黑白臉角色」、「無法與國際接軌的人，應被時代淘汰」。

賴清德在小年夜（10日）特別前往指揮中心拜早年，並探視慰問過去1年365天都堅守防疫岡位的指揮中心成員。賴致詞時表示，「他們從去年過年到今年過年已365天不眠不休的防疫，所以特別來給指揮中心加油打氣。」不過賴清德致詞時2度提到「武漢肺炎」，遭質疑是否違背蔡英文所稱「新冠肺炎」的基調，但賴清德則回應：「都可以吧，2個都可以。」

(中時新聞網)