中新網引述「燈塔」中國電影票房實時數據，截至2月12日13時42分，2021年大年初一總票房超14.58億（人民幣，以下同），打破由2019年大年初一創造的中國影史單日最高票房紀錄；截至22時，大年初一電影票房已超17億元，觀影總人次達3403萬，創下中國影史單日總票房、總人次新紀錄。

創造票房紀錄的，還有單片的票房成績。去年因疫情告別春節檔大銀幕的《唐人街探案3》今年依舊「十分能打」，不僅刷新了中國影史單片預售總票房紀錄，更是在大年初一當天創下中國電影市場最快破10億紀錄，成為中國影史第81部破10億的影片。

電影市場的火熱在一定程度上受到「就地過年」政策的影響。受新冠疫情影響，大陸中央鼓勵群眾就地過年，非必要不流動，這在客觀上大大減少了人們春節期間的出遊活動。就地過春節，看電影便成人們文化生活的最佳選擇之一。

大年初一當天，《唐人街探案3》的影院排片高達38％左右，北京市某影院的工作人員表示，考慮到其售票的火爆和較高的上座率，未來幾天還會考慮繼續提升《唐探3》的排片。

包括：《唐人街探案3》《你好，李煥英》《刺殺小說家》《熊出沒·狂野大陸》《新神榜：哪吒重生》《侍神令》《人潮洶湧》7部大片，大年初一正式上線大陸各大電影院，多項影史紀錄被刷新，許多觀眾反映一票難求。

多位觀眾接受採訪時都表示，自己大年初一的電影票是提前幾天買好的。「這張票我是提前一周買的，現在想買別的電影都沒有好時間好位置了，到處都是滿座。」大年初一，一位正在影院等待入場的觀眾說。

網路上，也時常可見網友吐槽，大年初一想買張電影票，但附近影城大都賣空了，只能選擇最早或最晚的場次。「搶不到電影票，早知道提前買了。」

為防控疫情，全大陸的電影院每場上座率不超過75％，而春節期間北京各影院的上座率不超過50％，北京UME影城王經理表示，限流的消息剛出不久，影城大年初一的電影基本就全部滿場了，為了嚴格遵守限流政策，部分場次甚至做了退票處理；另一家影城的工作人員透露，自己所在的區域密集分布著多家影城，原本還有餘票，但也在除夕當天陸續達到了滿座的狀態。

12日下午，春節檔電影口碑陸續浮現，截至12日22時，《唐人街探案3》豆瓣評分6.3分，《侍神令》6.4分，《刺殺小說家》7.3分，《新神榜：哪吒重生》7.4分，《人潮洶湧》7.6分，評分最高的是8.2分的《你好，李煥英》。

《你好，李煥英》這部電影改編自賈玲的同名小品，片中有許多上世紀80年代的元素，賈玲曾在採訪中說，想要把這部電影獻給天下所有的父母，許多觀眾在評論區留言，看到「又笑又哭」。

(中時 )