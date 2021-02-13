開紅包驚見慘案！一名網友分享，打開長輩給兒子的紅包發現，裡面裝著2000元，但其中一張千元鈔票的「條狀箔膜」卻消失一半，切線看上去很平整，疑是不小心被剪破的，讓原PO當即哭笑不得，引發網友熱議，不少內行指出，可以等到開工之後，拿去台灣銀行換新鈔，只要有75%以上就能換全額。

長輩大方給2000元紅包，女拆開驚見鈔票被剪。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一名網友昨在爆怨2公社發文分享，兒子開心收到長輩的紅包，但打開來看之後，卻不知道是該笑還是該哭了。從照片中可見，紅包內裝著兩張1000元鈔票，不過其中一張卻疑似被剪破，用來辨識鈔票真偽的「條狀箔膜」消失一半。

照片曝光後，引起網友熱議，「哭笑不得」、「可以留起來紀念」、「切面不平整應該是用剪刀剪的」、「被剪破？」、「施主！錢財乃是身外之物，看開點」、「明年包回去給長輩」，也有不少人開玩笑說，「這是變種紙幣嗎？若不是故意的，很值得收藏」、「50元收 ，不行的話就100元」、「300元收」、「壞了，200元收」。

針對這樣的狀況，也有內行網友留言指出「拿去銀行換就可以拿到新的」，「開工拿去銀行換」、「如果是破損，過完年去台銀換張新的，有75%以上就能換全額」、「沒關係，完整超過一半以上，就可以拿到台銀換鈔」、「收到這金額要偷笑了，拿去銀行換一張就好啦！」

(中時新聞網)