中共黨媒《人民日報》今天（13日）刊登署名「鐘聲」的評論文章稱，謊言製造者言必稱「新聞報導自由」，這是值得警惕的。世界各國均對新聞媒體實施必要監管，中國國家廣播電視總局這次對BBC作出處理，合規合法，合情合理

中國國家廣播電視總局2月11日通報，經調查，英國廣播公司（BBC）世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

評論稱，「這是中方維護國家利益的正義舉措，充分表明中方決不接受假新聞、反對外國媒體借虛假報道攻擊抹黑中國的嚴正立場。」

評論表示，「真實性是新聞的生命。但是，BBC涉華報道熱衷於編造「世紀謊言」，違背新聞職業道德，充斥嚴重的雙重標準和深刻的意識形態偏見，引起中國人民極大憤慨。」

比如，在涉新冠肺炎疫情報導中，BBC將疫情與政治掛鈎，重新翻炒所謂「隱瞞論」、「源頭論」、「責任論」，還將一段反恐演習視頻作為中國防疫部門所謂「暴力執法、侵犯人權」新聞播出。

又如，在涉疆問題上，BBC罔顧新疆根本不存在所謂「再教育營」以及新中國成立以來中國婦女解放和發展事業取得空前成就的基本事實，不加查證核實，惡意編造新疆所謂「再教育營」中存在針對婦女的系統性性侵與虐待的虛假新聞。

評論指出，「任何一個瞭解事實與真相的人都會質問：BBC在光天化日之下毫無底線進行造假，嚴重偏離客觀、平衡、公正立場，目的何在？良知何在？」

評論稱，中方此前已多次敦促BBC及其駐京分社認真對待中方嚴正立場，採取切實措施消除相關報導產生的惡劣影響，就其涉華假新聞向中方作出公開道歉。2月8日，中國駐英國公使視頻約見BBC新聞採編部主任，就該台近來頻繁在涉疫、涉疆議題上播發不實報導提出嚴正交涉。

評論稱，BBC不僅一再抵賴製作假新聞的事實，還道貌岸然地為這等行徑張目。有網友一針見血地指出：「當有14億人、全球近20％的人不信任BBC時，BBC還自稱是『世界上最受信任的國際新聞媒體』。是傲慢還是無知？我認為兩者皆是。」

評論稱，謊言製造者言必稱「新聞報導自由」，這是值得警惕的。「新聞報導自由」絕不等同於製造謊言的自由，更不能成為西方一些媒體編造假新聞、惡意攻擊抹黑他國的藉口和擋箭牌。世界各國均對新聞媒體實施必要監管，中國國家廣播電視總局這次對BBC作出處理，合規合法，合情合理。

評論稱，「謊言就是謊言，充其量只能蒙蔽一時，在事實與真相面前終將不攻自破。BBC應當自省，摒棄冷戰思維，停止編造傳播假新聞，停止發表不公正、不客觀、不負責任的報導。我們正告BBC，對於任何惡意攻擊抹黑中國的行徑，中國人民都決不會答應。」

(中時 )