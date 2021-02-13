農曆春節假期，前高雄市長韓國瑜繼除夕和初一連2天在社群平台發表賀年文後，今大年初二回娘家再度發文拜年，立即引來女神何庭歡和高鈞鈞的熱情回應。

今天（13日）是大年初二回娘家的日子，韓國瑜在臉書發文表示，「正月初二女兒半子回娘家，今天是傳統上的迎婿日，女兒多的人家一定特別熱鬧！記得帶著成雙成對的禮物回家歡聚一堂，讓好運成雙、福氣成堆」，韓文末更祝福大家「新年如意、闔家歡樂、幸福安康」。

文章po不到1小時，已破1.4萬個網友按讚，和超過1000則留言，其中，曾任韓國瑜競辦主持人何庭歡也留言表示，「正準備出門回娘家，正巧看到老闆發文～提醒大家回門要趕在11點前喔！包個大紅包帶財回娘家」，韓粉女神高鈞鈞則開心表示，「耶～我今天第五名，所有的庶民心中都有韓市長理念，支持市長或是市長支持的人，這不是一份壓力，這是一份祝福，這也是一份希望，今年要一份新希望，大家身體健康，心想事成」。

韓國瑜昨大年初一（12日）在臉書祝賀牛年快樂，並指出初一當然要穿新衣、戴新帽，攜家帶眷走春拜年，最重要的是紅包不能少，「跟大家拜個年：恭賀新禧、恭禧發財，祝福大家大吉大利大亨通、賺進鈔票一牛車」，文章現已累積8萬個讚，和超過6000多個留言。

(中時新聞網)