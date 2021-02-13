初二回娘家，國道車潮湧現。高公局上午10時路況，國1湖口到新竹、彰化系統到員林；國3三鶯到龍潭、烏日到霧峰、中興系統到南投服務區等南下路段車多壅塞，建議下午再上路。

今天大年初二，國道一早就湧現車潮。交通部高速公路局交通管理組科長徐福聲上午受訪時表示，10時國道大部分路段行車順暢，但部分南下路段車多壅塞，車速僅在40公里以下。包含國道1號湖口到新竹、彰化系統到員林；國道3號三鶯到龍潭、烏日到霧峰、中興系統到南投服務區。

徐福聲說，上述幾個路段車多、比較壅塞，以國1湖口到新竹來說，上午7時開始就已經車多壅塞，會壅塞多久還在密切觀察。但一般除了上述壅塞路段，行車就會比較順暢。

此外，因北部天氣陰雨，可能行車視線不佳，徐福聲說，上午6時湖口新竹路段也發生對交通流量有嚴重影響的車禍事件，提醒用路人務必小心行車安全。

徐福聲建議，如果用路人想避免塞車，南下建議盡量利用下午；北上利用上午時段。

高公局表示，雨天行車視線較差，呼籲用路人務必保持安全行車距離、注意車前狀況，同時應養足精神，避免疲勞駕駛；也請用路人事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，機動調整行車路線，避開壅塞路段。（編輯：方沛清）1100213

(中央社)