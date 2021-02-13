今年這個春節，給中國人拜年的外國領導人，感覺特別特別多。很多人選擇了大年三十。比如，日本首相菅義偉、澳大利亞總理莫里森、英國首相約翰遜、聯合國秘書長古鐵雷斯，等等等等。很多領導人都圍繞著牛年大談感想。

莫里森就感慨，牛是團隊協作的一員，它沈穩、認真、勤奮，這是任何時期都需要的品質，尤其在我們所處的時期，「這些品質將是人們堅韌度過2021年的支柱。」

英國首相約翰遜，在視頻拜年說：「我希望我們所有人都能在牛年振作起來，正如這只強壯的動物所展示的力量和決心一樣，一往無前，有所作為。」

高潮是大年三十，但大年初一也很重要，美國新總統拜登親自拜年了。雖然為了政治正確，拜登是給所有過農曆新年的人拜年，主要針對的還是美國的亞裔，但文化超越國界，這也被廣泛認為是對中國的一種姿態。算起來，這也是拜登第一次以總統身份拜年。

陸資深媒體人「牛彈琴」撰文稱，外交無小事，他發現幾個很有意思的細節。

細節一，特別的時間點。拜登選擇的是大年初一。

其實，在大年三十與中國領導人通電話時，根據新華社的報導，「拜登向中國人民拜年，祝願中國人民春節快樂、繁榮發展。」這不由得想起四年前，川普上台後，第一次拜年，拖到了正月十二。

還有，最喜歡發推特的川普，第一次拜年，在推特上似乎也沒提及。用一位朋友的話說，「川普發在推特上才說明是真愛⋯⋯」

這一點，拜登就很大大方方，大年三十電話拜年，大年初一拉夫人一起錄制了拜年視頻，還多個社交帳號第一時間對外發佈。「一個領導人的風度、修養，還有尊重不尊重，有時確實就在這些細節中。」

細節二，中國風背景。如果您仔細看視頻，拜登應該還是很花了點心思的。坐的椅子，看不大清楚，是不是中式的；但他和夫人背後的紅色靠墊，看那花紋，一看就是中國風。而且，整個背景，都是大紅色。第一夫人吉爾身後，還放了一個青花瓷。這肯定不是隨意的佈置。

拜登夫婦也不是高談闊論，而是說得很感性，譬如美國第一夫人吉爾一開始就說：「這是表達慶祝、記住快樂和悲傷，憧憬未來所有可能的時刻，就像燈籠一樣，我們讓我們的希望照亮前方的道路，對這麼多美國人來說，我們從未這麼需要一個新的開始。」

話裡提到了中國節日裡的燈籠。確實是這樣，燈籠照亮我們前進的道路。此時此刻，美國人也確實太需要一點喜慶了！

細節三，暗批川普。剛接手一個爛攤子，拜登應該有很多話要講。

尤其是給亞裔美國人拜年，接著夫人吉爾的話，拜登就感慨說：「在疫情的痛苦、生命和生計的損失外，我們還看到另一種悲劇：種族主義、騷擾、仇恨，針對亞裔美國人和太平洋島民，這是完全錯誤的，這是我們民族性格的汙點。」

這針對的是誰？不用多說。要知道，過去一年，從川普到蓬佩奧，一些美國政客張口閉口，就是「X國病毒」、「功夫流感」，這種明顯種族主義的行為，加劇的是美國亞裔的憤怒和恐慌。

就在農曆新年前夕，就有一位91歲的華裔老人，在街頭被故意推倒，以至於吳彥祖都出於憤怒，懸賞25000美元（約合16萬元人民幣）找到兇手。

這樣的美國，讓世界大跌眼鏡！所以，拜登說：「這就是我為什麼簽署行政令，譴責種族主義和仇外主義⋯⋯」拜登要撥亂反正。我不是針對川普，我是針對川普的種族主義。

細節四，談到了牛。牛年怎麼能不談牛呢？

第一夫人果然談到了牛，她這樣說：「牛年提醒我們要有韌性和毅力，我們從亞裔美國人和太平洋島民社區，一次又一次看到，所有一線工人的勇氣，他們不顧自己健康確保我們安全，他們慷慨地把時間和才智放在幫助有需要鄰居⋯⋯」

韌性和毅力。中國的牛年，讓世界感到了不一樣的力量。尤其是在目前非常時刻，還是繼續要有韌性，要有毅力，要共同度過難關。在中國人最和諧喜慶的節日，親自來拜年，拜登還是傳遞了一個很不一般的信號。「那就是對美國亞裔的重視，對種族平等的重視，還有，對中國和中華文化的尊重。」

政治層面的東西，太敏感，今天就不多說了。至少在文化層面，拜登確實不一般，作為一個老資格的政治家，他在用自己的柔軟身段，努力修復美國的形象，恢復美國的軟實力。

牛彈琴表示，「這種力量，不是川普的蠻幹可比，這是中國需要高度重視的。這個世界，尊重對手，從來不會貶低自己，反而更讓別人尊重自己。」

所以，拜登發佈拜年視頻後，幾乎是一致的好評，有個留言就這樣寫道：「謝謝您總統先生，從白宮聽到這些太高興了。過去四年，我們從白宮聽到都是侮辱，是蠢笨的綽號，白宮反而是在鼓動恐懼、憤怒、仇恨、撕裂和仇外⋯⋯」

「牛彈琴」說，最後要感慨一下，這個春節很特殊，全世界仍在苦難中，所以正如拜登夫婦所說的，特別需要歡樂，比以往更迫切需要一個重新的開始。所以，也越來越多的人過中國春節，喜歡中國文化的深刻內涵。

「牛彈琴」說，「中國真正的強大，應該是有一天，我們的春節，會成為一個世界性的節日。華人慶祝，不是華人也慶祝。」

今年的春節，就是一個新的起點，幾乎全世界政要都來慶祝了，拜登、約翰遜錄了拜年視頻，菅義偉、馬克龍送來了新春祝福。聯合國秘書長古鐵雷斯也感慨，「牛象徵著能量、力量和勇氣，而這些品質正是當今世界所需要的。」

這不就是三牛精神嗎？「為民服務孺子牛、創新發展拓荒牛、艱苦奮鬥老黃牛！」所以，文化是超越國界的。這個世界，越是民族的，越是世界的；越是自信的，越是開放的。

中國人的牛年，也是世界的牛年。牛年，必然大吉！

(中時 )