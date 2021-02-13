前總統馬英九昨呼籲蔡政府不要再稱武漢肺炎，若大陸有意提供台灣疫苗，也呼籲蔡不要馬上拒絕。對此，新北市長侯友宜今表示，若有疫苗優質、量能充足，可即時保護國人健康，將是最大優先，相信中央要以此為目標，疫苗無國界，保護國人健康才是最大目標。

侯友宜表示，對國人來講只有一個原則，採購優質、快速穩定、量能充足、即時保護國人健康的疫苗，為最大的優先，至於整個疫苗的來源，相信中央要以此目標為主，疫苗無國界，只要哪一個國家能夠快速地提供最優質、最穩定、量能足，保護國人健康，才是我們最大的目標。

(中時 )