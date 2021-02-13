大年初二，前總統馬英九循往例，一早前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，今年受疫情影響，外頭大排長龍的景象不復存在，馬英九表示因應防疫政策，這次回來沒有通知大家，各地都是這樣，減少出門。不過仍有台中的民眾上午7時許就在祠堂外守候，第1個領到馬贈予的新春口罩，喜悅之情溢於言表。

因疫情升溫，各國瘋搶疫苗，馬英九認為台灣雖然已經買到疫苗，但是疫情變化很大，希望台灣能順利取得疫苗，但萬一有變化，政府也應該要有應變計畫，他強調「不是要接受大陸的疫苗，而是不要立刻拒絕」，應保持彈性，萬一有需要可以用。

前總統馬英九13日大年初二循往例前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖。（巫靜婷攝）

前總統馬英九13日大年初二前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，並發放新春口罩。（巫靜婷攝）

目前台灣的兩岸貿易法規未開放來自大陸的疫苗，加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾坦言對大陸疫苗製程有疑慮。馬英九回應，若要使用大陸疫苗，當然要先克服法律上的障礙，「這不是不能克服，而是看有沒有這份心」。

今年為馬英九第24度前往苗栗馬家庄祭祖，馬英九在1993年擔任法務部長時，透過警大教授馬傳鎮得知，與苗栗縣通霄鎮楓樹里馬家庄同為「扶風堂」宗親，基於同根同源，之後幾乎每年大年初二都會回馬家庄祭祖，與宗親會面，除了2018年取消1次，馬英九一直保持這項傳統。

前總統馬英九13日大年初二前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，受疫情影響，海外馬氏宗親未歸，祭祖人數明顯減少。（巫靜婷攝）

前總統馬英九13日大年初二前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，受到民眾熱情歡迎。（巫靜婷攝）

馬姓女子13日與丈夫及3名孩子，拿著10年前結婚時買的馬英九公仔，給馬英九簽名紀念。（巫靜婷攝）

馬英九於祠堂祭祖後，轉身向民眾拜年問好，並發放寫有「福」字的紅色新春口罩，今年排隊領取口罩的人數雖不到30人，仍有熱情民眾攜家帶眷手拿剪報、馬英九公仔要求簽名。

同為馬氏宗親的馬姓女子，13日與丈夫及3名孩子從北部南下，拿著10年前結婚時買的馬英九公仔，給馬英九簽名，馬女丈夫笑談，這個公仔是他們2011年結婚時買的，當時曾在國軍英雄館給馬英九簽名，相隔10年帶著3個孩子，再來馬家庄讓馬英九在公仔上簽名，之後要當傳家寶。

(中時 )