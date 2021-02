國民黨立委林為洲11日在臉書發文,寫下「2024國民黨的總統候選人們,加油!我們都會全力以赴」、「We are all King makers,You are all King makers」,且貼出的每張照片都有國民黨主席江啟臣的身影,被外界指,有意拱江啟臣參選2024總統大選。新北市長侯友宜今表示,每個人各司其職做好工作,未來誰有規畫都給予祝福。

侯友宜表示,個人還是抱著每一個人各司其職的態度,把現在的工作做好,做出民眾對我們的期待,像我在新北市,我就把市長事情做好,每一個人如果能夠各司其職做好,相信民眾就會給予滿滿的支持,至於誰對未來有什麼樣的興趣、規畫都給予滿滿的祝福。

(中時 )