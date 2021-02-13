台北市陽金公路台2甲線11公里處於13日上午9點多發生大片土石道坍方，道路雙向掩蓋整條道路，警方接獲民眾通報後，立即聯絡相關單位、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並「封閉雙向」道路，避免發生交通意外。

據了解，目前雙向道路封閉，行經民眾大呼嚇壞了，養工處則呼籲民眾經過時，煩請繞道而行，避免發生交通意外，目前行駛陽金公路呈現中斷，包括客運等車輛完全無法通行。

(中時 )