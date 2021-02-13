北市陽金公路驚傳土石坍方 目前雙向封閉 請民眾繞道 11:272021/02/13 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市陽金公路驚傳土石坍方 目前雙向封閉 請民眾繞道。（翻攝照片／吳康瑋台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市陽金公路台2甲線11公里處於13日上午9點多發生大片土石道坍方，道路雙向掩蓋整條道路，警方接獲民眾通報後，立即聯絡相關單位、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並「封閉雙向」道路，避免發生交通意外。 據了解，目前雙向道路封閉，行經民眾大呼嚇壞了，養工處則呼籲民眾經過時，煩請繞道而行，避免發生交通意外，目前行駛陽金公路呈現中斷，包括客運等車輛完全無法通行。 原來財神爺在這裡 春節大紅包最旺投注站曝光 初一蘇花改南下車潮今晨4點湧現 預估午後緩解 (中時 ) #雙向 #陽金公路 #發生 #坍方 #封閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假金瓜石、九份走春 依遊客總量實施3階段管制 16:132021/02/10 生活 除夕上午國道1號彰化系統車多 各路段大致順暢 11:342021/02/11 生活 大年初一國道高乘載 全台只有這裡實施 06:002021/02/12 生活 台彩加碼8.6億春節大紅包 曝買彩券中獎黃金時段 16:322021/02/11 財經 放假囉！春節首日走國道 11重點路段看這裡 06:002021/02/10 生活 十大必追韓劇歐巴歐尼陪過年 04:102021/02/12 娛樂新聞 春節習俗多拜拜多 香灰紙灰淋溼再丟避免塵爆 15:312021/02/12 生活 廣告導演馮云控性騷詢問律師再發千字文 曾國城低調４字回應 16:012021/02/11 娛樂 軍事干預重建穩定 敘北恐攻夢魘揮之不去 09:582021/02/10 國際 身價千億老闆娘張庭發紅包超厚 網猜這金額 員工打臉：太小看她 21:202021/02/11 娛樂 林姿妙除夕赴宜蘭縣警局慰勉 感謝員警執勤辛勞揪感心 14:512021/02/11 社會 生活熱門新聞 初二回娘家7禁忌曝！送禮切記要雙數「留下吃晚餐」帶衰家人一整年 - 生活 大年初二回娘家 高乘載、匝道封閉齊發！ - 生活 血壓能看出血管病變 醫揭6大警訊背後含意 - 生活 吃完年夜飯被男友爸下令「去洗碗」 她PO文討論網驚：一洗就完了 - 生活 想赴加拿大要趁早 2／22日起管制更嚴更花錢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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