南非總統拉瑪佛沙昨晚發表2021年國情咨文，首要任務是戰勝新型冠狀病毒，加速經濟復甦、經濟改革並創造可持續性就業機會，以及打擊腐敗進而增強國家實力等重要任務。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）11日晚間在國情咨文中提到，南非有超過150萬人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），超過4萬5000人過世，令人悲痛。2021年政府將加大預防力度、衛生系統和大規模疫苗接種計畫。

目前已購買900萬劑嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，首批8萬劑將於下週抵達，之後4週將有50萬劑陸續到達。此外，也將從COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）與輝瑞大藥廠（Pfizer）分別獲得1200萬劑與2000萬劑疫苗。

新型冠狀病毒大流行期間，政府確定提供南非幣5000億元（約新台幣9550億元）的扶助措施。

通過這些措施，共有1800萬人（將近全國1/3人口）獲得額外補助金，包括超過500萬人擺脫糧食危機減輕飢餓；通過失業保險特別基金讓450多萬名工人獲得超過南非幣570億元的工資給付；提供南非幣13多億元協助中小企業度過危機；陷入困境的企業獲得總計南非幣700多億元的減免稅收；通過貸款擔保計畫，已批准提供南非幣189億元貸款給1萬3000多家企業。

受疫情影響，2020年經濟成長大幅下滑，失業率大幅上升。第3季就業人口比第1季少了170萬人，目前失業率達到30.8%。政府將重新開放經濟，預期失業率將於年底改善。

政府已開發南非幣3400億元的基礎設施投資項目，涉及能源、水、交通和電信等網路行業。有的項目已開始建設並有進展。

復甦計畫的另一項重要措施是支持擴大本土化生產力，並使南非出口的產品具有全球競爭力，以及在未來5年內有計畫地減少20%的進口產品。

上週，福特汽車公司宣布一項南非幣160億元的投資；豐田汽車已投資南非工廠開始生產第一代混合動力汽車。

此前，日產汽車公司（Nissan）、賓士汽車公司和五十鈴汽車公司（Isuzu）都宣布擴大南非生產設備的投資，這些都更鞏固南非在全球汽車製造業中的地位。

疫情期間政府大量採購防疫設備引發嚴重貪腐，拉瑪佛沙提及腐敗是國家成長與發展的最大障礙之一。

他說，政府成立專案調查小組進行偵查。也將繼續努力建立有能力的專業公務員隊伍，在各區任命合格的官員，以確保有效管理與提供服務。

拉瑪佛沙最後感謝疫情期間的醫護人員、全國封鎖與宵禁期間維持治安的警察和部隊。他也感謝許多民眾辛勤工作維持一家溫飽，同時仍願意關懷他人，默默支持國家政策。他勉勵所有人不要因為疫情而沮喪，團結努力共同走出疫情陰霾。（編輯：郭中翰）1100213

(中央社)