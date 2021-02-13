前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）今天一就任義大利總理，即公布新內閣陣容，由無黨派的技術官僚和來自他廣泛政治聯盟的人物組成，將對付疫情和經濟等多重危機。

義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）上月因黨派爭執而請辭後，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）徵詢德拉吉出任總理一職，委派他處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）引發的公衛危機和經濟困境。

經過一週諮商，來自各種政治光譜的幾乎所有主要政黨都支持德拉吉出線，他也從不同政治團體推舉數人擔任閣員，以鞏固各黨對他的支持。

五星運動黨（Movimento 5 Stelle）領袖之一迪馬尤（Luigi Di Maio）將留任外交部長；現任衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）也將續任。

右派「聯盟黨」（Lega）大老吉歐蓋提（Giancarlo Giorgetti）將任產業部長；中間偏左「民主黨」（Democratic Party）的奧蘭多（Andrea Orlando）將任勞動部長。

不過，有些關鍵職位由無黨派的技術官僚出任，例如義大利銀行（Bank of Italy）總裁佛朗哥（Daniele Franco）獲任命為經濟部長；物理學者兼資訊科技專家辛格拉尼（Roberto Cingolani）將擔任新成立的綠色轉型部部長。

德拉吉新內閣的23名官員中，僅有8名女性。新政府於明天就職後，德拉吉將公布政策計畫，國會參眾兩院下週將展開辯論並進行信任投票，由於他廣獲跨黨派支持，預期這次投票只是形式。

路透社報導，德拉吉今天獲得國會最大黨團「五星運動」的支持，意味著他的政府已得到多數認同，沒有任一黨足以推翻。

這麼多政黨加入執政聯盟陣營的原因之一是，義大利將從歐盟經濟復甦基金獲得逾2000億歐元（約新台幣6.9兆元），這些政黨都希望在支出計畫上擁有發言權。

一般認為，73歲的德拉吉在擔任歐洲央行總裁任內，成功拯救歐元匯率，如今在歐盟推動經濟復甦的辯論方向上，也無疑具有影響力。

法新社提到，義大利是最早面臨COVID-19嚴重疫情的歐洲國家，迄今已有9萬3000人病故，目前每天仍新增數百人喪命。義大利去年實施封鎖等嚴格措施，使得這個歐元區第3大經濟體陷入第二次世界大戰以來最慘重的衰退，去年經濟劇烈萎縮了8.9%，逾42萬人失業。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100213

(中央社)