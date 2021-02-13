新北市長侯友宜今上午前往瑞芳區九份老街視察防疫，關心各店家生意狀況。侯友宜表示，之前媒體報導確診者足跡，對九份商圈衝擊嚴重，但商圈鍥而不捨，短短一周就多次大消毒，並嚴格落實人潮管控，希望商圈買氣能逐漸回溫。有趣的是，侯友宜視察間偶遇遊客，幾位遊客同時大喊「總統好」，對此侯友宜只微笑點頭示意，未多做回應。

侯友宜走訪九份各店家，沿街攤商、遊客皆配戴口罩、停止試吃，老街門口也擺出防疫宣導看板。侯友宜表示，九份老街是國內外旅客最喜歡來逛的地方，大年初二來老街視察防疫，看到九份老街的防疫做得非常確實，商家戴上口罩、消毒環境衛生外，消費者也都戴上口罩。

侯友宜補充，九份昨日中午在「人潮儀表板」雖一度亮紅燈，但人潮一下子就穩定下來，新北人潮儀表板將會24小時監控，也呼籲民眾多多查看，勿再前往人潮多的地方。侯友宜說，中央流行疫情指揮中心之前公布確診者足跡時，商圈業者皆反應，生意受到衝擊，但大家鍥而不捨，把防疫快速落實，先以平安防疫為主，再帶動商圈買氣，希望防疫和人潮可以取得平衡點，今天也特別給商家加油打氣，希望買氣趕快回升。

侯友宜也前往曾傳出確診者造訪的阿妹茶樓泡茶，阿妹茶樓老闆表示，茶樓顧客主要都是國外觀光客居多，自從疫情爆發後，生意瞬間少了8成，近期傳出確診者造訪，茶樓也緊急關店3天消毒，但生意又再度重創，生意剩不到1成，不過商家都有共識先以防疫為優先，讓顧客恢復信心，但也希望買氣人潮能再度回溫。

(中時 )