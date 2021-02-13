鵜鶘錫安威廉森(中)在禁區橫行，令獨行俠無計可施。（美聯社）

鵜鶘13日大戰獨行俠，雙方上演飆分秀，第3節就雙雙突破100分。獨行俠主控東契奇(Luka Doncic)身先士卒，猛砍全隊最高的46分、8籃板、12助攻。鵜鶘錫安威廉森(Zion Williamson)攻下個人新高36分，特別是兩分球投14中14，在禁區如入無人之境，他全場只有1次外線出手落空。終場獨行俠143比130大勝，取得近期4連勝。

比賽開打是鵜鶘占上風，首節砍下34分，獨行俠第2節回敬42分，上半場打完反以69比65領先。獨行俠的外線命中率極高，全場投45中25，佔據他們全隊51顆進球的一半，刷新隊史紀錄。第4節開打時獨行俠領先7分，隨即打出一波15比4的攻勢，至此大勢底定。

獨行俠「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)飆進8顆三分球，攻下36分，但他面對威廉森顯得力不從心。每次威廉森接到球往籃下直衝，波爾金吉斯和隊友都無計可施，除了被他投進就是犯規，威廉森獲得全場最多的11次罰球。

雖然兩支球隊都是後段班，但在東契奇、威廉森坐鎮下，此戰成為NBA周末最精彩的大戰之一，東契奇46分、威廉森36分都是生涯最高分。

東契奇是開季前的MVP頭號熱門，他本月底才滿22歲，原本有機會刷新「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)的最年輕MVP紀錄。可惜獨行俠目前戰績不佳，13勝14敗甚至沒在季後賽安全名單，東契奇賽前受訪時表示：「我不認為自己的名字應該列在MVP競爭人選。」

(中時新聞網)