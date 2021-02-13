蘆洲一位50多歲婦人11日（除夕）到「天天中大獎企業社 」選了一張1000元刮刮樂，意外刮中100萬元獎金。天天中大獎企業社老闆表示，婦人相當幸運，聽說她當天早上特地去財神廟拜拜，求了發財金，到彩券行後挑了一張跟生日號碼相同的12號刮刮樂，刮中100萬元大獎，當場喜極而泣表示，自己可以過好年了。

老闆表示，婦人偶爾下班就會來店內聊天、玩刮刮樂放鬆，因為在電視上看到大樂透春節期間加碼360組100萬元獎金，便在除夕當天去財神廟拜拜，求發財金賺大錢，當天婦人到彩券行買了大樂透後，另外購買了一張1000元的「1000萬行大運」刮刮樂，該款刮刮樂剛好剩下最後一張，且彩券號碼剛好是生日號碼，婦人便現場購買直接刮。

老闆說，婦人刮完後看不懂刮區內容，便請店員幫忙確定中獎結果，但兌獎機器螢幕出現未授權，代表該中獎金額彩券行無法自行兌換，店員仔細一看才發現婦人刮中100萬元，而婦人聽聞後當場喜極而泣表示「今年，真的可以過個好年了！」

(中時 )