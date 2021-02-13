台北市政府警察局積極推動非現金繳納罰鍰政策，持續提供民眾多元繳納管道，春節期間市民如有違反「道路交通管理處罰條例」第69至第84條，如慢車、行人及道路障礙的罰單需繳納罰鍰，可善用非現金方式，如台北市政府智慧支付平台pay.taipei 或ATM轉帳等方便繳款。

台北市警局表示，春節連假期間各分局休假無法提供罰單繳納作業，期間民眾有慢車、行人及道路障礙等罰單，除可利用各大超商多媒體機及ATM轉帳等多元繳款方式外，更可利用「台北市政府智慧支付平台」或直接下載「pay.taipei」電子支付APP在家即可進行繳款。

台北市政府智慧支付平台pay.taipei操作方式為進入 (網址：https：／／pay.taipei／v2／CheckBill／Index／2），或以手機下載並開啟pay.taipei電子支付APP後，點擊「慢車行人攤販罰鍰」項目，即可使用網路線上繳款。ATM繳款操作方式為：(一)中國信託商業銀行：插入卡片並輸入密碼→繳交各項費用→罰鍰款項→輸入「身分證字號及出生日期」→選擇繳費項目→轉帳繳費。(二)花旗銀行：網路ATM→轉帳繳款。

台北市政府警察局交通警察大隊同時呼籲，春節連續假期結束後，鼓勵民眾持續利用「台北市政府智慧支付平台」或手機「pay.taipei」電子支付APP繳納罰款，落實Ｅ化多元繳款政策，未來將持續導入多元支付業者，便利民眾使用行動裝置繳款。

(中時 )