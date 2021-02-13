性感女星熊熊（卓毓彤），出道以來以甜美外型加上傲人G罩杯，成為許多人心目中的性感女神，不時和粉絲分享日常的她，透露今年首次自行拜地基主，沒想到竟誤踩禁忌，結果初一就到醫院掛急診報到，立刻引起大批粉絲關切。

熊熊在IG曬出全家福照跟粉絲拜年，只見她對著鏡頭吐舌嘟嘴，做出各種搞怪動作，接著透露除了到行天宮祈求平安之外，也首次自己祭拜地基主，只見她準備2個雞腿便當，並在旁邊擺放紙錢，沒想到卻觸犯禁忌，原來是雞腿必須完整模樣供奉不能切，事後得知坦言：「真的是學到了」。

未料當晚竟慘摔，導致眼睛紅腫難消，讓她在大年初一就趕緊到醫院掛急診，並且向網友跪求快速消腫的方法，讓不少粉絲看了相當心疼，紛紛留言關切：「眼睛現在還好了嗎？消災解厄」、「怎麼會摔倒呢 ...趕快去冰敷」，而她為了不讓粉絲擔憂，開玩笑表示：「超級醜，樂極生悲的概念，美照只到今天」。

不過她日前分享拍攝的工作照片，只見她身穿白色洋裝，深V剪裁遮不住傲人上圍及深邃事業線，而下半身穿著高衩薄紗，擺動裙襬便秀出火辣修長美腿，短短時間吸引超過2萬人按讚，更寫道：「終於撐過2020這個大爛年，正式進入2021年，祝福大家牛轉新運牛運亨通，體壯如牛金牛送福、闔家幸福，送上我的祝福，讓你運氣、健康、財運該牛的都牛，Happy 牛 Year」。

(中時新聞網)