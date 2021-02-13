彰化市南瑤宮在大年初一子時由彰化市長林世賢偕同地方仕紳，抽出四季籤，代表整體社會整年度運勢的人民籤抽中籤王，籤詩指「萬事皆如意」，不過年冬籤有所波折、生理籤財利稍差，而六畜籤則是漸入佳境。

南瑤宮主祀天上聖母，又稱「彰化媽」，每年大年初一皆會抽出四季籤推估新的一年的運勢；過去庚子年的疫病傳播、動盪不安，面對新的一年，林世賢指出，由今年所抽出的四季籤整體而言，他認為只要眾人大家齊心一起努力，互相幫助，這個社會將逐步往好的方向發展，漸漸回復穩定。

抽出的四季籤中，代表整體社會運勢的人民籤，抽中籤王，籤詩是「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜。」；而與商經相關的生意（生理）籤，抽出「榮枯得失事，遙退在眼前，得價與待時，坐守莫遷延」，林世賢說，這代表財利狀況稍差，需保守為宜。

另外，代表農業運勢的六畜籤，抽出「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」顯示一切先苦後甘、漸入佳境；代表作物生長的年冬籤，籤詩則抽出「颶風未成吉，驚危在眼前，憂心雖坐定，始終不安然」，則顯示將略有波折阻礙。

(中時 )