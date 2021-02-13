停車一天要價1500元！一名網友分享自己11日晚上8點停車，直到隔天12日晚上8時去取車，到繳費機付停車費時，系統竟顯示她要繳納1500元的費用，讓她傻眼直奔出入口確認收費標準，後發現公告板上寫著「當日無上限」，所以系統計算的費用並沒有錯，引發熱議，當地人則透露，2021樂活夜櫻季就在附近舉辦，因此停車費調漲見怪不怪。

一名女網友今在臉書社團《我是東湖人》發文分享，2月11日晚上8時14分停車，隔了一天在12日晚上的8時46分開車離場，卻發現收費系統顯示停車費用為1500元，讓她直接傻爆眼。

東湖停車1天1500元，女見金額大傻眼，當地人曝真相力挺。（圖／翻攝自我是東湖人）

而女網友後來也發現，該停車場的收費標準公告板上寫著，平日每小時50元；假日每小時60元，最高無上限。因此她一共停了24小時23分鐘，算起來的確是應該繳納1500元的停車費沒錯，所以她只能摸摸鼻子付款，最後也調侃的說：「恭喜發財！」

一天要價1500元的停車費，引起網友討論，「無上限硬硬的」、「故障了？」、「留下買路財」、「櫻花季亂象之一」、「只要一到櫻花季就會調漲的停車場」、「紙鈔上限投100元！再去換錢，車子停更久了」、「心都碎了」、

也有當地人留言力挺，「這個停車場離櫻花超近，要是不這麼做，也許有賞櫻的人上限$90停一整天，原本月租的都沒得停吧」、「價格有更新在招牌上，我覺得沒什麼問題，很多地方也是會看實間調整價格，連假期間又是櫻花季，沒有對錯」、「使用者付費，尤其附近越來越難停車，不覺得有什麼問題」。而原PO分享的這個停車場，其實位在內湖樂活夜櫻季的附近，只要逢櫻花祭盛開就會湧入賞花人潮。

(中時新聞網)