連日大雨造成土石鬆動，北市陽金公路台2甲線11公里處於13日上午9點多發生大片土石道坍方，雙向道路被土石覆蓋，無法通行，現場一位民眾激動的眼角泛淚指出，每年過年都會經過這條山路，往返金山及士林之間，沒想到這幾天大雨滂沱，竟會遇到坍方，自己數十年來第一次遇到，回娘家的時間，也跟著耽誤了，令她又急又慌。

警方在獲報後，已連繫相關單位、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場封閉雙向道路，以免衍生其他交通意外；北投分局及士林分局也在陽金公路與中湖戰備道口實施交通管制，禁止車輛往馬槽方向行駛，請用路人提早改道。

數十年來首次！北市陽金公路春節嚴重坍方 民眾淚訴耽誤回娘家時間。（翻攝照片／吳康瑋台北傳真）

數十年來首次！北市陽金公路春節嚴重坍方 民眾淚訴耽誤回娘家時間。（翻攝照片／吳康瑋台北傳真）

一位林姓民眾受訪指出，自己全家每年都會從這條山路回到北投的阿嬤家過年，今年春節大雨下不停，雖然擔心天雨路滑，但沒想到會遇到土石坍方，幸好行經車輛都有減速慢行，不然土石崩落的這麼快，要是沒有即時發現，一定會造成嚴重傷亡。

目前雙向道路封閉，畫面怵目驚心，行經民眾無不大呼嚇壞了，養工處則呼籲民眾經過時，煩請繞道而行，避免發生交通意外，目前行駛陽金公路呈現中斷，包括客運等車輛完全無法通行；此外，陽明山國家公園也在臉書發文，提醒想要上山的民眾需多注意路況。

(中時 )