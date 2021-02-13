今天是正月初一，駐芝加哥辦事處與轄區15位美國政要透過影片向台僑送上祝福。聯邦參議員葛拉斯里說，台灣向愛阿華州採購大量農產品，他將繼續支持強化美台關係。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，轄區7州僑社都無法舉辦實體春節慶祝活動。在此特殊情況下，15位政要以錄影方式表達他們對當地台灣僑民的祝福。

其中，愛阿華州選出的資深聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）強調台灣是民主及經貿夥伴，台灣向愛州採購大量農產品，他將繼續支持強化美台關係。

另外，參與賀年的政要還包括伊利諾州選出的聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）與卡斯頓（Sean Casten）、州務卿懷特（Jesse White）及州參議會議長哈蒙（Don Harmon）。

愛阿華州參議員能恩（Zach Nunn）；威斯康辛州選出的聯邦眾議員史戴爾（Bryan Steil）與帝芬尼（Tom Tiffany）、州務卿拉佛萊特（Doug La Follette）及州眾議員基欽斯（Joel Kitchens）。

印第安納州副州長克勞契（Suzanne Crouch）；俄亥俄州務卿拉羅斯（Frank LaRose）；密西根州華裔參議員張理（Stephanie Chang）；明尼蘇達州參議會議長米勒（Jeremy Miller）及州眾議員佛萊堡（Mike Freiberg）。

姜森代表駐芝加哥辦事處感謝上述15位政要對台美關係的支持。（編輯：郭中翰）1100213

(中央社)