紅橫綱凱咪在粉專發文，指出同行家家(王盈)在直播中露點是故意解開小可愛的，且胸部形狀不夠自然，文章一出馬上遭到網友攻擊她是在蹭熱度，為此橫綱凱咪獨家接受《中時新聞網》訪問時怒嗆酸民，「如果你認為評論事實是蹭熱度，那我就是在蹭啊！」

自稱「FBI帥哥」的鄧佳華日前對G胸網紅「星諠」環抱、揉奶以及頂下體，被判拘役40天；沒想到之後他竟隔空向翁立友喊話，「請把我當榜樣學習。」對此網紅橫綱凱咪看不下去，怒轟鄧佳華是國家認證的智能偏低。鄧佳華不甘示弱回擊，「妳只是區區一個小模。」

橫綱凱咪以「鄧佳華-國家認證的智能偏低性騷擾犯」為題砲轟，看到鄧佳華性騷擾星諠，不但環抱、揉奶，甚至還用下體頂撞對方，被判拘役40天，得易科罰金4萬元，之後又公開要翁立友大哥把他當榜樣，「天呀，鄧佳華先生，你可是國防部國家認證的智能偏低耶，把你當榜樣？是要大家都跟你一樣被遭處拘役40天嗎？」

橫綱凱咪表示，要不是大過年，早就國罵登場，「過年你就好好的在家裡幫忙大掃除，讓人過個好年，要是沒錢過年，橫綱凱咪我，教你一招發財大計。」橫綱凱咪建議鄧佳華在紙板寫下，「想出怨氣嗎？趁過年把不好的怨氣發洩掉，現在打我一下收你100元紅包，放心，我抗打擊能力超強，小強還是跟我學的，新春過年打四送一，讓你過年怨氣全消喔。」她認為，光顧的人會從西門排到忠孝復興站。

對此鄧佳華回擊，「橫綱凱咪，妳不知道的事情不要在臉書上亂說，我跟妳無冤無仇，妳只是區區一個小模，我根本不想為了妳發這篇文章，請跟我道歉，妳的言論傷及到我。」

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(中時新聞網)