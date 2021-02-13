一輛銀色轎車13日清晨6時許，開上新竹市東大高架橋，疑車速過快撞到匝道護欄，整輛車身嚴重毀損凹陷，新竹市消防局據報趕到現場，發現駕駛該車的43歲男子已當場死亡。

竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局）

竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局）

竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局）

竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局）

新竹市消防局指出，中山分隊趕到自撞車禍現場時，駕駛卡在車內，回報已無呼吸心跳， 經協助脫困後送往馬偕醫院搶救仍宣告不治。車禍發生原因已由警方調查中。

12:40 張國欽 貼圖

(中時新聞網)