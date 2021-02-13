竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄 駕駛卡車內慘死 12:532021/02/13 中時新聞網 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛銀色轎車13日清晨6時許，開上新竹市東大高架橋，疑車速過快撞到匝道護欄，整輛車身嚴重毀損凹陷，新竹市消防局據報趕到現場，發現駕駛該車的43歲男子已當場死亡。 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局） 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局） 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局） 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄，駕駛卡車內慘死。（圖／新竹市消防局） 新竹市消防局指出，中山分隊趕到自撞車禍現場時，駕駛卡在車內，回報已無呼吸心跳， 經協助脫困後送往馬偕醫院搶救仍宣告不治。車禍發生原因已由警方調查中。 12:40 張國欽 貼圖 新竹女子車禍倒地爬不起 暖警幫撐傘擋風雨 頭份小客車為閃避對向來車 自撞電桿瞬間起火燃燒 (中時新聞網) #駕駛 #東大 #高架橋 #車速過快 #新竹市消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕自撞釀火燒車 燒肉店老闆肋骨斷裂 11:012021/02/09 社會 藍寶堅尼SUV自殺式高速衝橋墩 瞬間炸成火球駕駛慘死 14:572021/02/10 社會 牛年到駕駛橋上撞死牛隻還逃逸 民眾怒譙駕駛：會有厄運 19:552021/02/10 社會 防禦駕駛 扭轉你開車／騎車時的一念之差 14:002021/02/12 汽車情報-汽車新聞 北市拾荒婦遭撞卡車底拖行數百公尺慘死 無良駕駛落跑被捕 09:562021/02/13 社會 國3離奇車禍原因曝光 男疑未繫安全帶被拋出車外 遭後車輾斃 08:092021/02/11 社會 陸男租麥拉倫失控撞護欄 又遭卡車直衝整台報廢 15:152021/02/11 兩岸 霧峰1注獨得5.3億大樂透頭獎 彩券商：刮刮樂、彩券都幾萬幾千元的買 14:472021/02/11 生活 初一蘇花改南下車潮今晨4點湧現 預估午後緩解 10:532021/02/12 生活 民眾開車探訪萬豐部落 受困濁水溪床 17:272021/02/09 社會 團圓夢碎 一家3口返回台東過年 台九線自撞1死2重傷 11:062021/02/11 社會 社會熱門新聞 包3萬紅包給媽被怨少 41K男除夕夜怒甩門離家 - 社會 影／走春太擠爆衝突 鹿港老街6男當街上演全武行 - 社會 北市男子下計程車跌坐在地 先後遭2車輾過身亡 - 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 - 社會 陸外賣哥過年接到神訂單 一看地址嚇到手發抖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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