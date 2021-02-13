今天是大年初二，副總統賴清德上午前往高速公路局南區交通控制中心慰勉值班人員，並送上葉黃素保健食品給同仁顧眼睛。他表示，高公局針對壅塞路段，採取高乘載管制、匝道封閉或開放路肩等措施，都有發揮效果，感謝堅守崗位的同仁。

賴清德13日在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員及王定宇陪同下，向南區交通控制中心值班人員拜年、贈禮外，也聽取簡報了解南區的交通狀況，並和高公局各中心視訊拜年。

賴清德表示，各值班同仁犧牲假期，讓國人使用道路上能更順暢、方便到達目的地，他代表蔡英文總統向大家致謝，同時也向大家拜年，祝所有人新年快樂、工作愉快、家庭圓滿幸福。

賴清德說，春節期間比平常多1.6至1.8車流量，而高峰期在大年初二回娘家、拜廟祈福及外出旅遊；高公局不管是用大數據或科技方式，進行高乘載管制、匝道封閉、特定時段免收費，甚至必要時開放路肩，這些超前部屬或科技運用都非常好。

賴清德期許台南及南部交通狀況，都能精益求精，一年比一年更進步。最後他提到，今天不只代表蔡英文總統送上福袋，給大家福氣，另外他也準備葉黃素保健食品，讓大家吃得眼力好，對交通的掌握可更加精準，不會有任何閃失。

高速公路局長趙興華表示，今年從小年夜到初一，這3天因下雨影響，交通量較去年減少3至5％，整個擁塞情形大幅下降；今天天氣放晴，回娘家和旅遊人次增加，南區服務區停車位將近全滿，此外因應疫情，服務區積極落實各防疫措施。

(中時 )