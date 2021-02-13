籃網球星「大鬍子」哈登(James Harden)在季中轉隊之後，一直很遺憾跟老東家火箭搞得不歡而散，他對美媒ESPN記者說：「我不喜歡那樣，因為我根本不是那樣的人。這齣肥皂劇，不管你們是怎麼看的，都令我覺得難受。我討厭負面能量，我覺得這一切可以更平順一點，可惜不能盡如人意。」

火箭去年在季後賽失利，哈登季外決心出走，但他的大肥約還未到期，因此為了轉隊而鬧出不少風波。哈登的行徑包括缺席訓練營，用球砸菜鳥泰特(Jae'Sean Tate)出氣，公然唱衰球隊，不戴口罩跑去夜店玩樂(遭聯盟重罰5萬美元)。哈登在火箭備受禮遇，享盡其他球員沒有的特權，但他還是一副打算恩斷義絕的模樣。

球團先是換上新總教練西拉斯(Stephen Silas)，清掉了韋斯布魯克(Russell Westbrook)，換來巫師的主控沃爾(John Wall)，做出重整陣容的姿態。但是哈登不為所動，仍堅持要轉隊，並且指名去籃網。最後一次在今年1月的敗仗，哈登賽後居然說：「這支球隊已經沒救了！」

即使哈登這麼過分，火箭最後還是設法把他交易到想去的籃網，這筆交易難度很大，牽動4支球隊。哈登說：「我為此道歉，但我不這麼做就沒辦法前往心儀的球隊。感謝火箭隊，他們其實沒必要真的賣我去籃網，他們可能把我賣到任何球隊，不過他們真的很有格調。最後結局是好的，只是那一兩個月的過程很不好。」

(中時新聞網)