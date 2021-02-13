農曆大年初二，立法院副院長蔡其昌13日，至台中市各廟宇「走春」，為台灣祈福，首站到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，偕同張廖萬堅、莊競程、黃國書3位委員，以及台中市議員何文海、張耀中、何敏誠、鄭功進、邱素貞、林德宇一起來走春，一同祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。

立法院副院長蔡其昌走訪至東區樂成宮時，現場信眾已人山人海。樂成宮廟方表示，以往春節期間新春活動豐富，今年因應疫情全力配合防疫措施，已將躦轎底及點燈區加大排隊距離，並安排口罩糾察隊嚴格要求，以確保民眾參拜之防疫安全，祈求媽祖庇佑十方善信大德。

蔡其昌以自身經歷鼓勵民眾，每年都向媽祖婆誠心參拜，一路從立法委員、立法院副院長，到近期接任中華職棒會長，人生任務源源不絕何其有幸，只要誠心祈求加上自身努力不懈，媽祖婆定能完成願望。如同台灣防疫工作，在國際疫情嚴峻之下，台灣已是防疫學霸，但時刻不能鬆懈，感謝媽祖婆365天庇佑著台灣。

蔡其昌表示，在台灣可以一如往常的聚餐、遊覽，是非常了不起的成就，因為我們有最好的醫療和醫護人員，很感謝他們守護國人健康，也謝謝台灣人民配合防疫工作，面對嚴峻的疫情肆虐，台灣已是世界第一等，今年要繼續讓世界看見台灣！

蔡其昌透過臉書社群FB、IG宣傳，提醒大家春節期間，時刻配合防疫3寶「口罩尬洗手，安全距離要遵守，防疫措施人人有責」。

(中時 )