高雄25歲徐姓嫌犯，看準22歲趙姓男子曾在臉書社群網站上持現金與他人兌換人民幣，徐男便以同樣手法，佯稱要與趙男進行外幣兌換，卻趁趙男腳部受傷行動不便，夥同友人劉男對趙男噴辣椒水並搶走8萬元現金駕車逃逸，警方12日將2人逮捕並依強盜罪嫌送辦，檢方訊後徐男3萬元交保、劉男請回。

據了解，趙男因個人需求，常於臉書社團發布用現金兌換人民幣消息，因此認識了徐男，雙方談妥以現金和遊戲點數兌換人民幣，並相約10日晚間23點許進行交易，由徐男駕車載趙男至左營區富民路一帶提領現金，沒想到過程中徐嫌發現趙男日前因車禍，導致其行動不便，一時心生歹念，竟將趙男載至人煙稀少的緯十路一帶，夥同劉姓嫌犯共同行搶。

案發當時，徐男將車輛停下後，突然持辣椒水向趙男頭部、臉部噴灑，隨後搶奪趙男放有8萬元現金的手提包，並將其拖拉下車，接著再由劉嫌接應，2嫌便駕車揚長而去，警方接獲報案後，立即調閱沿線監視器以車追人，短短12小時，迅速在台南市區，將徐嫌逮回依法送辦。

警方表示，於現場沒有尋獲8萬元贓款，徐男、劉男相互推諉，徐男僅承認以辣椒水傷人，但否認搶錢，贓款下落還需進一步釐清，檢警調查後發現，趙男、徐男相識的臉書社群中，共有300多位成員，彼此經常私下相約，以較低的匯率，相互交換各國貨幣，檢方訊後將徐男以3萬元交保、劉男則請回。

(中時 )