農曆春節期間，台海仍舊不平靜，據消息指出，今天大年初二一大早，共機再度侵入我西南空域，遭我空軍廣播驅離。目前還未得到國防部的證實。

據粉專「台灣西南空域」今（13日）在臉書發文表示，中共運八反潛機今早進入我西南空域，遭我空軍在空監控，並於09時08分廣播驅離，更觀察到我西南空域外有美國海軍P-8A通過巴士海峽。空軍廣播內容如下，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」！

此外，「台灣西南空域」粉專統計，共機2月累計進入我空域10天，2月廣播驅離紀錄共計18次。

對於共軍頻頻派遣軍機進入台灣西南方防空識別區，前美國國防部中國事務官員唐安竹(Drew Thompson) 日前接受《德國之聲》訪問曾表示，共機擾台的行動並非為了直接向美國總統拜登發出警訊，主要是藉此演練以熟悉對台作戰模式，此外還能測試台灣防空的反應。

外界有專家認為共機擾台會增加台灣的防空壓力，唐安竹表示，共軍有權利在國際領空展開行動，台灣感受到的是政治性的壓力，有些時候是自我施加的。台灣沒有義務派軍機攔截每一架進入其防空識別區的中共軍機。維持防空識別區的唯一用途是識別飛機，台灣軍方可以通過雷達等其他儀器來完成這項工作。或許台灣要思考的是，是否要增加國防預算，台灣也有地對空飛彈，它也可以保衛台灣的領空。派出軍機攔截是台灣自己認定有這麽做的需求，這些作法會帶來一些花費，一切都取決於台灣，這是政治問題，而不是軍事行動問題。

(中時新聞網)