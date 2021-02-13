水利署因應緊急抗旱需求，在新竹南寮以66建置「新竹緊急海淡設施」，完成第一階段每天產水3千噸，蔡英文13日特地到場視察，發給慰問金給工作人員，認為在中央超前部署，並與地方齊心協力下，讓海淡設施在最短時間內完成設置，相信「我們已創造歷史！」

經濟部長王美花說，桃竹備援管線已通水， 每天可供應新竹20萬噸水，新竹緊急海淡設施產水將從3千噸，2月底產水可再增加1萬噸，加上啟動備援水井3.2萬噸，新竹抗旱水源日將有25萬噸，是新竹用水的一半，將可延長水庫的供水量。

總統蔡英文（中）視察新竹緊急海淡設施，說相信「我們已創造創歷史」。（羅浚濱攝）

水利署長賴建信說，新竹緊急海淡指設施從開工到產水僅66天完成，最快速外並是台灣本島第1座萬噸民生海淡設施，並全力趕辦2月底達成每天產水1.3萬噸，提高新竹供水能力。

賴建信並說，新竹緊急海淡設施因採模組化能快拆快運，可充實國內抗旱救災設備，產水期間將持續理環境監及水質監測，並持續監控水情，加強水源調配及節水抗旱，確保民產業供水穩定。立委柯建銘則說明新竹海淡設施，已計畫日產水達10萬噸。

市長林智堅表示，桃竹竹苗區抗旱作戰，市府和中央合作採取「三箭齊發」，包括桃園新竹備援管線「北水南調」工程，「向海爭水」的新竹緊急海淡設施，「循環利用」在客雅水資中心設置RO級移動式淨水設備。

林智堅感謝各單位快速配合勘查、協調管線位置，積極協調漁會及漁民支持，並彈性運用既有滯洪池，讓緊急海淡設施提早運作。強調市府將全力支持與協助水利署攜手中央解決大新竹地區用水需求。

(中時 )