櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

櫻花紛飛情人節 基隆浪漫景點安心閃過年。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

今年情人節適逢牛年春節期間，基隆市政府邀請有情人在浪漫犇放的牛年到基隆來一趟浪漫小旅行，觀銷處指出，基隆擁有多處安心旅遊的打卡亮點，首推景點為七堵瑪陵，在戶外自然環境享受芬多精，以及體驗多家在地農場的手作DIY、品嘗新鮮農產品，夜晚則可至市府推薦的好所在欣賞殿堂級夜景，旅途中還有季節限定的滿開櫻花樹陪伴著遊客，讓你的情人節染上戀愛粉紅色。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年西洋情人節適逢農曆新年，知名景點人潮將會非常可觀，為此特別推薦情侶們到七堵瑪陵地區來場安心又甜蜜的約會，群山環繞的每間農場各有不同特色，苓蘭生態農園中的咖啡廳不只餐點美味，浪漫的玻璃屋設計可以飽覽瑪陵自然風光，非常適合打卡拍美照。

她分享說，金明昌休閒農場則是有適合小家庭的手作DIY體驗，還有小型動物園可以享受餵食動物的樂趣，叢林風情的芳裕農場最大的亮點則為特色料理，由專業主廚所料理出的鮮甜肥美蟲蟲料理，喜歡挑戰特別美食的民眾可以嚐試看看，她貼心提醒民眾，在出遊前先致電農場預約時間唷。

曾姿雯表示，到七堵瑪陵地區享受自然芬多精後，晚上可以到基隆地標－虎仔山步道、中正公園、獅球嶺砲台、東岸商場E-Square、潮境公園、外木山情人湖濱海大道等欣賞夜景，其中特別推薦選擇「獅球嶺砲台」，景觀台可將基隆市、港全景納進眼簾，站在遠離市區喧囂的丘陵邊，還能俯瞰進入基隆市區的國道一號29號橋，來來往往的車輛勾勒出一道道車燈的軌跡，是一處基隆夜景的頂級私房景點，非常適合情侶約會談心。

曾姿雯說，二月份的基隆處處可見期間限定的緋寒櫻盛開美景，鮮豔的桃紅花色拍照起來相當吸睛，想賞櫻拍美照的情侶可至「基隆瑪東區、基隆田寮河旁、基隆暖暖龍門谷、紅淡山步道、天鵝洞（中正公園）」，推薦白天有去農場旅遊的民眾可順路至瑪東區欣賞滿開的櫻花，緋寒櫻的花期只有短短一個月，想賞櫻的民眾千萬不要錯過。

曾姿雯指出，情人節恰逢新年連假，推薦情侶們欣賞百萬夜景後留宿基隆，情侶們可選擇入住「基隆長榮桂冠酒店、粼島旅宿、蔚藍海景旅店」等多家無敵海景飯店放鬆身心，並讓感情更加升溫喔。

(中時 )