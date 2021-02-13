前總統馬英九13日大年初二到新埔義民廟參拜，親自寫「福」字的醫用防疫口罩，委請廟方代發給上香的民眾，在致詞時針對台灣缺水、新冠肺炎疫情及兩岸情勢未見和緩，期許「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」，更希望兩岸和平發展。

馬英九說，這是他第27次來義民廟參拜，過去每年到苗栗通霄馬家庄祭祖後，回來一定會來義民廟上香，看到大家積極冷靜的面對新冠疫情，個個身體健康，感到很欣慰、很開心，希望大家都有一個很好的2021年。

前總統馬英九（中）大年初二到義民廟參拜已是第27次。（羅浚濱攝）

馬英九並說，台灣新冠疫情確診及不幸亡故者，在全世界是最少的國家，但疫情的發展不可預料，一定要做好應變的準備，才不會到時候應變不及。

馬英九指他常說風調雨順還不夠，要「風調雨順颱風小」，颱風不能沒有，但不能太大，沒有颱風就會缺水，國泰民安要出口多，經濟才會發展。

「更重要的是兩岸和平，才是我們希望看到的！」馬英九說，最近很多國際研究報告，對兩岸關係都不是很樂觀，我們也要做相關的準備，才能因應可能發生的危機。

馬英九準備1500個醫用防疫口罩，上用書有「福」字的吉祥話，委請義民廟廟方代發給前來上香的民眾。他打趣說，口罩上吉祥的字都是他親手寫的，他的書法不怎麼樣，但保證沒有錯字，大家記得戴這個口罩時「福」子要倒過來，這樣福才回到。

(中時 )