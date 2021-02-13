隨著部桃前進指揮所解散，危機總算解除，國內餐飲市場接續蓬勃發展，北市勞動局就業服務處為促進市民就業，18至20日恢復徵才活動，邀集14家廠商、釋出646個工作機會，其中最高月薪可達55K、時薪達192元，北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎開春後想求職、轉職民眾，踴躍至各就服站參加。

陳信瑜說，此次釋出646個職缺，較年前多了近40個，參加廠商有餐飲、零售服務、電子零組件製造、長照、公共自行車租賃等各行業；雖因疫情影響，餐飲業受到不小衝擊，但廠商的家數與年前相較，仍維持總職缺的4成。

其中，台灣薩莉亞餐飲公司釋出儲備幹部10名，徵選可塑性高的無經驗求職者，公司具有完整且透明的升遷制度，通過考試即可加薪，表現良好也有機會加到55K，另兼職服務人員時薪最高可達192元，是近4週以來兼職時薪的高點。

全家便利商店釋出的儲備幹部職缺，薪水則介於31K至36K；百達電子工業公司釋出電子維修工程師，起薪36K至41K；及三商家購(美廉社)釋出的儲備區督導，薪資均可達35K。

就服處指出，此次參加廠商還有潤泰建設、凱明有限公司、台北市私立跑居家長照機構、臺北市私立愛護家居家長照機構、皇家可口公司、生活工場、微笑單車、美麗信酒店及杰立餐飲等廠商。

陳信瑜說，這次徵才活動的時間地點為，18日在信義、景美、西門、艋舺、南港東明就服站舉辦，19日在景美、北投、西門、艋舺就服站舉辦，20日在艋舺就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜再次提醒，秋冬疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線。

(中時 )